Il liceo Mancini di Avellino "adotta" la Casa di Victor Hugo L'evento giunto alla sua terza edizione si svolgerà venerdì a partire dalle 19.30

Venerdì 31 maggio a partire dalle ore 19:30 si svolgerà l’evento: “Il Mancini adotta un monumento: laboratorio di futuro”, giunto quest’anno alla sua terza edizione.

Il Palazzo de Conciliis, conosciuto in città come “Casa di Victor Hugo”, è oggetto della simbolica adozione da parte del Liceo. Adottare un monumento non significa solo analizzarlo in tutti i suoi molteplici aspetti, ma anche prenderlo sotto tutela spirituale e dunque sottrarlo all'oblio e al degrado, averne cura, tutelarne la conservazione, diffonderne la conoscenza, promuoverne la valorizzazione.

L’evento si terrà nella suggestiva cornice della Collina della Terra nel cuore del Centro Storico ed affronterà i temi del recupero, della riqualificazione e della rigenerazione urbana.

Considerato il limitato numero di posti sarà possibile assistere in presenza su invito e in diretta streaming collegandosi a al seguente link:https://aeffetech.zoom.us/j/83969453398