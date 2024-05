Rotary club Avellino, la prima edizione del Bilancio Rendicontazione sociale L'evento si è svolto, giovedì sera presso la splendida location dei “Feudi di San Gregorio

Il Rotary Club Avellino ha presentato la prima edizione del Bilancio di Rendicontazione sociale. L'evento si è svolto, giovedì sera, alle 20.00, presso la splendida location dei “Feudi di San Gregorio”.

Il Rotary Club Avellino, primo tra tutti i Rotary Club d’Italia a dotarsi di un Bilancio sociale, intende soddisfare un fabbisogno crescente di accountability, nella rete di relazioni

che ha creato sul territorio evidenziando chiaramente l’attività svolta per la comunità locale.

In particolare, con il Bilancio di Rendicontazione sociale, il Rotary Club di Avellino intende evidenziare due aspetti:

1. L’enorme mole di attività svolta a partire dal giorno di fondazione del Club, 14 giugno 1969, a favore soprattutto della Comunità e del territorio locale, in diversi campi di azione:

• Costruzione della Pace e prevenzione dei conflitti

• Prevenzione e cura delle malattie

• Acqua, servizi igienici e igiene

• Salute materna e infantile

• Alfabetizzazione e educazione di base

• Sviluppo economico comunitario

• Ambiente

Oltre a progetti di grande rilievo locale e nazionale, il Rotary si è distinto per alcune azioni di grande impatto sociale: a partire dal 2010, con la istituzione del Punto Rotary, sono state effettuate oltre 50 “Giornate della Salute e della Prevenzione”, sia presso la propria sede del Vescovado di Avellino, che sul territorio provinciale, attraverso medici volontari provenienti prevalentemente dall’A.O.R.N. “S.G. Moscati” di Avellino, soddisfacendo la richiesta di almeno 3.000 persone.

Numerose sono state anche le iniziative di intervento e di sensibilizzazione su alcune questioni di grande rilievo, dalla battaglia “End Polio”, alla sensibilizzazione contro l’uso di alcol e di droghe tra i giovani, dall’iniziativa Cuore Sicuro, con la donazione di un defibrillatore alla Prefettura di Avellino, alla sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, a numerose altre iniziative ed attività che sono dettagliatamente presentate nel Bilancio. Non ultima l’istituzione, presso l’Archivio di Stato di Avellino, di un punto “Smart Rotary” con tre sale multimediali (4 postazioni computer dotate di cuffie e interfacce grafiche, una lavagna interattiva multimediale, connessione ad internet ad uso

gratuito), destinate ai ragazzi della città e della provincia per attività di ricerca e studio.

2. Le risorse investite dal Rotary Club Avellino negli ultimi 10 anni, attraverso le quote associative e altri contributi dei singoli soci, ha finanziato attività sul territorio per circa 300.000 euro, nei diversi campi di azione della propria attività istituzionale.

Con questo documento di Rendicontazione sociale, il Rotary intende meglio spiegare al territorio e alle Istituzioni, con cui collabora da anni, la propria attività sul territorio e soprattutto come misurarne le ricadute sociali, evidenziando come il Club abbia contribuito al perseguimento di obiettivi di rilevanza sociale, talvolta integrando l’attività svolta dagli enti territoriali di riferimento, attraverso un utilizzo ponderato ed efficiente delle risorse a disposizione.

La mission del Rotary Club di Avellino e dei Rotariani di tutto il mondo viene esplicitata nella frase: “Servire al di sopra di ogni interesse personale”

Il Presidente del Rotary Club Avellino, dr. Florindo d’Onofrio Il Presidente della Commissione “Bilancio di rendicontazione sociale, prof. Fabio Amatucci.

I componenti della Commissione: Florindo d’Onofrio; Fabio Amatucci; Alba Battista; Nicola Battista; Viviana Cerullo; Domenico De Simone; Antonio Napolitano; Renato Tizzano.