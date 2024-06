Vallata: premio eccellenza nel territorio, per le professioni e nelle arti Tra i premiati il presidente emerito regionale Unpli Campania Tony Lucido

Sabato 29 giugno 2024, alle ore 18.00, nella suggestiva cornice della chiesa Stella del Mattino a Vallata si terrà una cerimonia straordinaria organizzata dal Lions club di Morra De Sanctis-Alta Irpinia.

L’evento, coordinato dalla presidente Anna Sessa, vedrà il conferimento del prestigioso premio eccellenza nel Territorio per le professioni e nelle arti, che celebra il riconoscimento e il contributo significativo di personalità eminenti nei rispettivi campi.

Il responsabile del premio Angelo Gallicchio, avrà l’onore di consegnare i riconoscimenti a quattro illustri figure:

Francesco Savino, vicepresidente della conferenza episcopale Italiana (Cei).

Tony Lucido, (nella foto) presidente emerito regionale Unpli Campania. Una grande risorsa da anni nelle aree interne, particolarmente attento alle eccellenze e alla promozione del territorio..

Famiglia Fischetti titolare del rinomato ristorante Oasis-Sapori Antichi di Vallesaccarda .

Ettore Mocella, presidente provinciale e regionale dell’organizzazione degli artigiani confartigianato, noto a livello nazionale per la sua promozione dell’artigianato e per il suo impegno nella valorizzazione della centralità della persona e della dignità umana.

Durante la cerimonia, sarà istituito un nuovo premio, “Amico Lions”, fortemente voluto dalla dinamica presidente Sessa.

Questo riconoscimento è destinato a coloro che hanno sostenuto e aiutato i Lions Club durante l’anno, contribuendo significativamente alle attività solidali dell’organizzazione, affinché il loro impegno venga riconosciuto anche nelle comunità circostanti.

A moderare l’evento Floriana Mastandrea, giornalista professionista, scrittrice, sociologa, documentarista, sceneggiatrice e opinionista per la Sbs, radio per gli Italiani d’Australia.

Tra i premianti, sarà presente anche Zef Bushati, già ambasciatore presso la Santa Sede, presidente fondazione internazionale “Papa Clemente XI-Albani” e politico, uomo di grande umanità e umiltà, che ha ricoperto innumerevoli cariche di prestigio e gode della fiducia delle istituzioni, soprattutto ecclesiastiche.

L’evento rappresenta un momento di grande rilevanza per la comunità locale e non solo, un’occasione per celebrare il merito e l’impegno nel promuovere i valori fondamentali di professionalità, arte e solidarietà.