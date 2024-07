Nuovo prestigioso traguardo per Zecchino ad Ariano: una signora biblioteca Un omaggio alla cultura nelle aree interne

E’ senza dubbio tra le biblioteche più imponenti ed interessanti in Campania e nelle aree interne quella inaugurata ad Ariano Irpino.

Un omaggio alla cultura, un ennesimo traguardo importante e prestigioso per l’ex ministro Ortensio Zecchino, presidente di Biogem e del centro studi i Normanni.

"La biblioteca - ha affermato Zecchino - è sempre il simbolo più alto di ogni impresa che voglia avere un rilievo culturale. Biogem è un istituto di ricerca scientifica, ma abbiamo deciso di non chiuderci nel recinto delle scienze dure.

Non a caso abbiamo voluto metter su questo meeting annuale sulle due culture e la biblioteca, in gran parte umanistica e non solo, è senza dubbio il suggello di questa nostra seconda vocazione.

Abbiamo avuto la generosa di importanti fondi librari e l'annuncio di molti altri doni e quindi già adesso questa struttura ha una sua consistenza ed esteticità anche per il piacere di chi vive e opera qui."