Corto e a Capo-Premio Mario Puzo: il cinema arriva nelle zone interne Previsto anche l'omaggio a Ettore Scola

Continua la X Edizione di Corto e a Capo – Premio Mario Puzo, che fino al 26 agosto 2024 tra Sannio e Irpinia porta il cinema nelle aree interne. Dopo la grande attenzione e affetto nelle edizioni precedenti quest'anno il filo conduttore è Forme in Movimento - Corpi, paesaggi e presenze nel cosmo che ci circonda. “Il decimo anniversario arriva in un momento storico di grande difficoltà per tutte le manifestazioni – dichiara il direttore artistico Umberto Rinaldi - e le iniziative culturali, un’edizione difficile ma che con grande caparbietà stiamo portando avanti e che sintetizza un po’ il percorso svolto fin qui: difficile, a volte incerto ma portato avanti con tanta passione e tanta determinazione che ci ha consentito e ci consente di stringere un continuo rapporto con il territorio cercando di dare uno sguardo diverso attraverso l’arte cinematografica, gli ospiti e tutte le iniziative che realizziamo. Questo legame, al contempo, ci porta a ricevere affetto, energia e passione da tutti i partner che incontriamo, da quelli storici ai nuovi entrati, e grazie a questa forza siamo riusciti a realizzare anche quest’anno un percorso che ci piace molto, che approfondisce il legame cinema-territorio che ci muove fin dai primi mesi di vita, aggiungendo un’ulteriore crescita alla nostra mission di portare il cinema nelle aree interne, dove solitamente non è di casa.

Venerdì 23 agosto dalle 21.00 saremo a Colle Sannita, con il supporto della ProLoco, che oltre ai film in gara e ai lavori fuori concorso, vedrà la presenza dell’attore Salvatore Misticone, Scapece di Benvenuti al Sud, che racconterà la sua carriera cinematografica in un'intervista spettacolo e soprattutto ci farà entrare nella grande magia del cinema come promozione del territorio con un talk su Cinema e territorio - il caso Castellabate a cui sarà conferito il Premio Cinema e Territorio.

Sabato 24 agosto saremo Montella, una serata in simbiosi con l’interessante iniziativa Convivio al Monte, che si terrà nel Complesso Monumentale di Santa Maria della Neve con Silvia Scola, un’autrice del cinema storica che, insieme a suo padre Ettore e a tanti grandi nomi del cinema italiano ha scritto pagine importanti della settima arte. Alle 19.00 ci sarà un incontro con Silvia e la presentazione del suo libro Chiamiamo il babbo dedicato al grande Ettore Scola, la presentazione è all'interno degli Aperitivi Cine-letterari dedicati alla presentazione di libri legati al cinema o alla settima arte grazie alla collaborazione della libreria Casa Naima di San Giorgio del Sannio.

La serata prosegue dalle 21.00 e, dopo le proiezioni in concorso e fuori concorso (con diversi ospiti) vedrà a fine serata il conferimento del Premio Mario Puzo a Silvia Scola. Dalle 23.00 l'omaggio a Ettore Scola.