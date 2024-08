A Montefalcione il convegno storico-letterario su Michelangelo Petruzziello Il ricordo del cultore abile e competente della cultura classica, celebre traduttore di versi latini

A Montefalcione, a partire dalle 19, nella Confraternita della Buona Morte in via Cardinale Dell’Olio, si terrà il convegno storico-letterario che intende onorare la memoria del latinista di origini montefalcionesi Michelangelo Petruzziello (1902-1961), cultore abile e competente della cultura classica, celebre traduttore di versi latini. L’evento, promosso dalla SIPBC - Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali - Delegazione autonoma della Provincia di Avellino, con il patrocinio del Comune di Montefalcione, del Circolo MCL “San Nunzio Sulprizio” e dell’Associazione Stampa della Provincia di Salerno.

Michelangelo Petruzziello è autore di una notevole produzione di racconti e poesie in lingua latina che gli fruttarono vari riconoscimenti nei certamen, cui partecipò in Italia e all'estero. Nel 1932 pubblicò la prima parte della traduzione in italiano, in endecasillabi, dell’Ars poetica di Orazio. Con il racconto “Mater infelix” si classificò secondo al Certamen Capitolinum del 1953, mentre con “Marifulcus” nel 1955 si classificò tra i primi posti. “Vetus pistrinum” e “Cicada” gli valsero la Magna laus al “Certamen Poeticum Hoeufftianum” dell’Accademia Reale olandese nel 1955 e nel 1956. Molto ricca e anche la produzione poetica in lingua italiana rimasta per lungo tempo inedita. Dal 1939 al 1961 è stato docente di italiano e latino presso il liceo “T. Tasso” di Salerno.