Cultura, musica ed eccellenze del territorio: si chiude l'estate lauretana A chiudere gli eventi sarà la serata “Calici a Palazzo” presso i giardini di Palazzo Pignatelli

Si avvia a conclusione l'estate a Lauro. Questa sera a chiudere gli eventi sarà la serata “Calici a Palazzo” che si terrà presso i giardini di Palazzo Pignatelli.

Un raffinato percorso degustativo di eccellenze enogastronomiche del territorio, musica e spettacoli, saranno i grandi protagonisti della serata che fatto registrare già il sold out.

Intanto proprio ieri è stato presentato presso il Palazzo Pignatelli il restauro del murale del Maestro Naïf Giovanni Galli dal titolo "Umberto Nobile: Da Lauro al Polo Nord". L'opera, realizzata nel 1995, era situata fino ad alcuni mesi fa in Via Principe Lancellotti insieme ad altri murales che, a partire dal 1976, hanno cominciato a fiorire lungo le strade della nostra città qualificandola come paese dipinto e dando vita ad un vero e proprio Museo Open Air. All'inaugurazione sono stati presenti i fautori dell'iniziativa (tra cui l'avvocato Annibale Schettino, l'avvocato Domenico Santaniello e il dott. Giuseppe Amoroso), la moglie dell'artista Stefania Galli, il Sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione insieme all'Amministrazione Comunale.