"CSI. È stato un tempo il mondo": giovedì la presentazione allo Spazio Laika Ingresso gratuito ad Atripalda: il libro racconta l'avventura dei C.S.I.

L’associazione Laika, in collaborazione con CGIL, Lupus in Fabula e con il prezioso sostegno di Libreria Naima, ospiterà la presentazione del libro "CSI. È stato un tempo il mondo" di Donato Zoppo, edito da Compagnia Editoriale Aliberti. Appuntamento giovedì alle 19 presso la Spazio Laika in via San Giacomo n. 2 ad Atripalda: "Durante l’evento, l’autore dialogherà con il giornalista Riccardo Di Blasi e Domenico Cosentino, offrendo al pubblico una riflessione profonda su uno dei gruppi più iconici della scena musicale italiana: i C.S.I. (Consorzio Suonatori Indipendenti)".

"CCCP e CSI sono state due storie assai legate, la fine dei primi coincise con l’inizio dei secondi, anche se le due vicende si sono talmente confuse da essere di difficile leggibilità. Ci stavamo volutamente autodistruggendo (…). Era difficile chiudere una storia come la nostra, l’ultimo anno facemmo l’impossibile per portarla a termine. La chiusura dei CCCP per me fu proprio la fine della giovinezza" (Giovanni Lindo Ferretti). Il volume di Donato Zoppo racconta la straordinaria avventura dei C.S.I., una delle esperienze musicali e culturali più influenti degli anni ’90. Nati dalle ceneri dei CCCP Fedeli alla Linea, i C.S.I. rappresentano un ponte tra punk e musica d’autore, esplorando nuovi linguaggi e modalità espressive. Attraverso la voce di Giovanni Lindo Ferretti e le sonorità uniche del gruppo, i C.S.I. hanno affrontato temi legati all’identità, al cambiamento e al rapporto con la storia e il territorio. Nel libro, Zoppo analizza la parabola del gruppo, ripercorrendo la discografia, le collaborazioni e l’impatto culturale, con uno sguardo che va oltre la musica per coglierne le implicazioni artistiche e sociali.

Donato Zoppo è nato nel 1975: papà salernitano, mamma alessandrina. Dal 2001 al 2007 ha scritto per Le Vie della Musica, inserto del Sannio Quotidiano. Dal 2007 scrive per il magazine Jam, diretto da Ezio Guaitamacchi; nel 2012 è in Audio Review, diretto da Federico Gugilelmi. Dal 2006 conduce Rock City Nights su Radio Città BN, divenuto un programma di riferimento per le novità rock italiane ed estere, con approfondimenti e interviste. Nel 2005 ha fondato l’ufficio stampa Synpress44, attivo nel campo della comunicazione musicale e culturale. È autore di libri su Beatles, Lucio Battisti, Genesis, PFM, King Crimson, Area e molti altri. Nel 2011 ha vinto la seconda edizione del premio Note di carta, dedicato all'editoria musicale. Nel 2016 ha vinto il Premio internazionale giornalistico letterario Marzani. Nel 2018 ha scritto per Hoepli i due libri Opera Rock e Il nostro caro Lucio: quest’ultimo è stato uno dei successi dell’anno, dal quale è tratto lo storytelling-concert omonimo, con la rock band Gli Uomini Celesti. Ha organizzato eventi di approfondimento musicale, workshop di scrittura e incontri dedicati ai principali temi della storia del rock. Nel 2016 ha curato TranSonanze, primo festival di scritture rock. L’incontro offrirà l’occasione per approfondire i temi del libro, attraverso il confronto tra l’autore e i due ospiti, arricchendo la narrazione con aneddoti, curiosità e riflessioni sui C.S.I. e il loro tempo. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica, cultura e storie italiane. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’associazione Laika su WhatsApp al numero 351 3908087".