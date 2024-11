Nubìvago, la raccolta di poesie di Melchiorre: a dicembre la presentazione Sarà presentato sabato 14 dicembre 2024 alle 18 presso il Circolo della Stampa

Nubìvago di Rocco Massimo Melchiorre sarà presentato sabato 14 dicembre 2024 alle 18 presso il Circolo della Stampa in Corso Vittorio Emanuele ad Avellino. Una raccolta di poesie che, come descritto dal filologo e giornalista Antonio Fusco nella prefazione dell’opera: “Rappresenta un saliscendi di emozioni, un viaggio che si avrà sempre più voglia di continuare”.

Nubìvago è una raccolta di poesie, un invito alla riflessione tra “stanze” e luoghi intimi. Un viaggio tra sogni e speranze. Edito da “Il Papavero” è impreziosito dalle illustrazioni di Anna Calabrò”.

«Un libro di poesie è il tuo biglietto per le montagne russe. La poesia è operaia perché scava a mani nude. È universale. Non pretende nulla da nessuno né tantomeno pretende di essere letta da tutti. Si pone a disposizione di chi vuole migliorarsi, crea bellezza per vivere meglio. Ogni poesia merita di essere letta sempre, perché ha la capacità di trasportarci laddove vuole», spiega l’autore Melchiorre che nella scrittura ha trovato un rifugio terapeutico che può essere di ispirazione.

Un storia da raccontare e da leggere. Un momento di quiete in mezzo alla tempesta degli accadimenti contemporanei. Appuntamento sabato 14 dicembre 2024 alle 18 per un dibattito al quale prenderanno parte personalità di spicco del mondo culturale avellinese con i saluti del sindaco Laura Nargi ai relatori presenti al tavolo.