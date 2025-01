Talenti: La pianista irpina Silvia Ricci rappresenta l'Italia a New York Nonostante la giovanissima età, ha già raggiunto traguardi significativi, vincendo numerosi primi

Sul palco della Carnegie Hall di New York si è svolto il recital dei vincitori dell’American Virtuoso International Music Competition. Giovanissimi artisti da ogni parte del mondo si sono esibiti offrendo una performance entusiasmante.

Una questi è Silvia Ricci,18enne, allieva di pianoforte nella classe della docente Cinzia Matarazzo, presso il Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino, unica italiana a salire sul podio della Weill Recital Hall della Carnegie Hall di New York, una delle più importanti sale da concerto a livello mondiale.

Silvia, insieme ad altri vincitori selezionati da una giuria di fama internazionale, si è aggiudicata la menzione d’onore nel prestigioso concorso American Virtuoso Music Competition (Periodo Romantico).

L’elegante e leggendaria Weill Recital Hall della Carnegie Hall di New York ospita centinaia di recitals, concerti e masterclass. In molti di questi eventi si trovano giovani musicisti che fanno il loro debutto a New York.

Tra loro anche Silvia Ricci che, nonostante la giovanissima età, ha già raggiunto traguardi significativi, vincendo numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Gran Prize Virtuoso International Music Competition di Parigi e il Classic Pure Venna Competition, che l’hanno vista esibirsi presso l’Anfiteatro della Filarmonica di Parigi e la Sala Barocca Della Banca D’Austri a Vienna.