Modello formativo "4+2": piace la proposta innovativa del ds Pietro Caterini L'innovativo progetto riguarda gli Istituti De Sanctis, D’Agostino e Amatucci di Avellino

Azione Studentesca Avellino, esprime il suo sostegno alla proposta del dirigente scolastico Pietro Caterini, che ha recentemente illustrato le potenzialità e i vantaggi del modello formativo "4+2".

Questo innovativo progetto, lanciato presso gli Istituti De Sanctis, D’Agostino e Amatucci, consente agli studenti di completare il loro percorso di studi in soli quattro anni, con la possibilità di scegliere una delle seguenti opzioni al termine del ciclo scolastico:

Proseguire gli studi universitari, per coloro che desiderano continuare la loro formazione accademica e intraprendere una carriera in ambito universitario.

Oppure iscriversi a un ITS (Istituto Tecnico Superiore), un percorso altamente professionalizzante che permette agli studenti di acquisire competenze specifiche richieste dal mercato del lavoro, con una formazione pratica e mirata a settori tecnologici e industriali.

Entrare direttamente nel mondo del lavoro mediante un Its, per quegli studenti che preferiscono non continuare con gli studi e vogliono iniziare subito a lavorare, permetterà a loro il vantaggio di avere già acquisito una preparazione solida in ambito tecnico e professionale.

Il modello "4+2" si propone come una risposta alle esigenze contemporanee del sistema educativo, che deve essere sempre più in grado di adattarsi alle nuove richieste del mercato del lavoro e alle diverse aspirazioni degli studenti.

Il dirigente Pietro Caterini, con il supporto degli istituti coinvolti, ha sottolineato che questo modello offre agli studenti la possibilità di accelerare il proprio percorso educativo, mantenendo alta la qualità della formazione, e di personalizzare la propria carriera in base agli interessi e alle opportunità future.

Azione Studentesca Avellino ritiene che questo progetto rappresenti una svolta positiva, poiché non solo riduce i tempi di formazione, ma offre anche agli studenti un'ampia gamma di scelte per il loro futuro, facilitando l'ingresso nel mondo del lavoro e promuovendo una maggiore preparazione professionale.

Inoltre, la possibilità di scegliere tra diversi percorsi post-diploma permette di rispondere alle esigenze di una generazione che sta vivendo cambiamenti rapidi e continui nel panorama educativo e lavorativo.

Questa proposta del dirigente è in sintonia con il programma nazionale che opta per un concetto di scuola più pragmatico dove gli studenti si sentono realmente coinvolti nelle loro attività in diretto contatto con il mondo lavorativo.

In un'epoca in cui la flessibilità e l'adattabilità sono divenuti fattori fondamentali, il modello “4+2” può essere considerato una proposta rivoluzionaria, che potrebbe ridisegnare l'approccio degli studenti alla formazione scolastica, creando un ponte più diretto tra l’istruzione e il mondo del lavoro, con una forte componente di orientamento pratico e professionale. Azione studentesca di Avellino intende inoltre favorevole ad una collaborazione con il dirigente scolastico Pietro Caterini.