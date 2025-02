Avellino: la poesia protagonista al caffè letterario Tre voci contemporanee in dialogo

La bellezza della poesia sarà al centro del nuovo appuntamento di Riscontri d’Autore #12, che si terrà mercoledì 19 febbraio, alle ore 18:00, presso il Caffè Hope di Avellino. Una nuova puntata della rassegna targata Terebinto Edizioni e A.P.S. Riscontri, con una serata dedicata all’arte poetica che vedrà la partecipazione di tre autori: Paolo Battista, Graziella Di Grezia e Rossella Tempesta. A moderare l’incontro sarà Gianluca Amatucci, in un dialogo che metterà in luce le opere, i percorsi creativi e le riflessioni sul significato della poesia oggi.

Tre poeti, tre prospettive sull’animo umano. Le opere al centro della serata rappresentano tre visioni originali del linguaggio poetico e delle sue infinite possibilità:

In un’epoca dominata dalla velocità, questo evento offre un momento di pausa per riflettere sulla capacità della poesia di rallentare il tempo, ampliare lo sguardo e mettere in connessione profonde emozioni. "La poesia – sottolinea Ettore Barra – è il luogo in cui le parole acquistano una potenza rara, capace di evocare mondi interi in pochi versi".

Un luogo dove la poesia si fa comunità Il Caffè Hope di Avellino, con la sua atmosfera intima e accogliente, diventa ancora una volta un punto di riferimento per gli amanti della cultura. Questo incontro sarà un’opportunità non solo per ascoltare i poeti, ma anche per interagire con loro e riscoprire il valore della parola condivisa.