Tufo: "Mostra di ritratti letterari con Giuseppe Gaddi" Lettura e immagini

Prosegue con successo l’impegno dell’amministrazione comunale tufese nel campo della promozione socio-

culturale del territorio: anche a febbraio, torna l’appuntamento ormai mensile con l’aperitivo letterario,

che si svolgerà presso i locali della nuova Biblioteca Comunale, tornata attiva durante la scorsa estate.

Dopo l’ottimo riscontro registrato nei mesi precedenti, un nuovo incontro è fissato per venerdì 28 febbraio,

a partire dalle ore 18. La serata rappresenterà, questa volta, l’occasione per discutere e confrontarsi

intorno al tema “Tra lettura e immagini: mostra di ritratti letterari.

Con Giuseppe Gaddi.” Nella sala verrà allestita una vera e propria mostra con i quarantacinque ritratti letterari scattati dal fotografo Giuseppe Gaddi nell’ambito del progetto “Preferisco leggere”, di cui è stato ideatore e alla cui realizzazione ha collaborato in sinergia con l’amministrazione. Da tale esperienza sono nati quarantacinque scatti in bianco e nero, che ritraggono l’emozione del lettore con il suo libro.

Quarantacinque fotografie che, dunque, con un unico filo conduttore, cristallizzano l’intesa che si crea tra il lettore e la pagina scritta. Il progetto si chiuderà con una riflessione di Giuseppe Gaddi, alla quale potranno unirsi tutti i presenti.

A seguire, come sempre, ci si soffermerà in biblioteca per condividere il momento conviviale dell’aperitivo

e sfogliare il ricco catalogo librario tufese.