Buon compleanno alla Sezione Ragazzi della Biblioteca Provinciale S. e G. Capone

Per festeggiare questi primi 20 anni e prepararsi al futuro con i migliori propositi

Inaugurata nel 2005, la sezione Ragazzi della Biblioteca Provinciale S. e G. Capone di Avellino è stata tra le prime in Campania e nel sud Italia a rappresentare, per bambini e ragazzi, uno spazio unico nel quale potersi muovere in maniera autonoma, sia per la scelta dei libri che per lo studio, ma anche un luogo dove incontrarsi e poter trascorrere del tempo.

Ad oggi la sezione vanta un patrimonio di circa 20.000 volumi dedicato ai bambini e ai ragazzi, da 0 a 18 anni, suddivisi in vari spazi per fasce di età: la sala dedicata ai più piccoli, da 0 a 6 anni, con cuscini, tappeti e piccole sedute, la sala dedicata ai bambini e agli adolescenti, da 6 a 13 anni, e lo spazio per i ragazzi più grandi, con scaffali ricchi di libri a loro dedicati, come fumetti e manga. Per essere sempre all’avanguardia, inoltre, nei prossimi mesi sarà inaugurata anche una nuova sala dove l’innovazione, la tecnologia e la condivisione saranno protagoniste: SPAZIO IN, questo sarà il suo nome.

Ma in questi venti anni la sezione Ragazzi, oltre agli spazi, ha visto implementare i suoi servizi. Numerose sono le attività, non solo di lettura, che vengono svolte e che rappresentano un appuntamento imperdibile per i piccoli utenti, come la Tombola dei Piccoli Lettori, tradizione natalizia giunta alla sua 16esima edizione, o le letture estive all’aperto, nel giardino del Palazzo della Cultura.

Di fondamentale importanza la costante interazione con le scuole, che ha portato, nel corso del tempo, all’ideazione e alla realizzazione di un’offerta didattica specifica per gli alunni, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado; attività di lettura e laboratoriali che, grazie alle nuove forme di comunicazioni, sono state svolte in remoto anche durante il periodo del Covid, consentendo alla biblioteca di mantenere un legame costante con il mondo esterno, nonostante le restrizioni.

Per festeggiare questi primi 20 anni e prepararsi al futuro con i migliori propositi, la Sezione Ragazzi propone un programma di presentazioni, incontri, letture “musicali” e laboratori, dal 17 marzo, per il pubblico più giovane della Biblioteca Provinciale.

Lunedì 17 marzo | ore 18:00

Buon compleanno Sezione Ragazzi

letture e laboratorio a cura delle bibliotecarie

Mercoledì 19 marzo | ore 17.30

In Biblioteca con papà

letture e laboratorio a cura delle bibliotecarie

L’attività è rivolta ai bambini dai 5 ai 10 anni e ai loro papà

Giovedì 20 marzo | ore 17.30

Europa: racconta e disegna il mito

a cura di Edizioni Primavera

età consigliata 6 – 8 anni

Sabato 22 marzo | ore 17.30

All’opera in biblioteca

in collaborazione con FS Event e Ateneo Alea Accademia di Canto e musica

Età consigliata 6 – 10 anni

Giovedì 3 aprile | ore 17.30

Le avventure di Holly

incontro e laboratorio con Margherita Capobianco

Età consigliata dai 7 anni

Sabato 19 aprile | ore 17.30

All’opera in biblioteca

in collaborazione con FS Event e Ateneo Alea Accademia di Canto e musica

Età consigliata 3 – 6 anni

venerdì 9 maggio

In biblioteca con mamma ore 17.30

letture e laboratorio a cura delle bibliotecarie

L’attività è rivolta ai bambini dai 5 ai 10 anni e alle loro mamme

Sabato 10 maggio | ore 17.30

All’opera in biblioteca

in collaborazione con FS Event e Ateneo Alea Accademia di Canto e musica

Età consigliata 3 – 6 anni

Giovedì 15 maggio | ore 17.30

Nel reame delle api e Milli e i Millefiori

presentazione e laboratorio a cura di Erbario Celeste Editoria

Venerdì 16 maggio | ore 16.00

presentazione del libro Capa gialla di Patrizia Rinaldi edito da Sinnos

venerdì 6 giugno I ore 17.30

presentazione del libro

La radio fa scuola di Bruno Gaipa, GrausEdizioni

Sabato 14 giugno | ore 17.30

All’opera in biblioteca

in collaborazione con FS Event e Ateneo Alea Accademia di Canto e musica

Età consigliata 6 – 10 anni

Venerdì 19 giugno | ore 18.30

La notte dei pupazzi

a cura delle bibliotecarie