70 sfumature dell'animo: l'ultimo affascinante libro di Carmine Leo Promotore culturale della verde Irpinia attraverso le sue opere

70 sfumature dell'animo. È l’ultima fatica dello scrittore irpino Carmine Leo, promotore culturale del sua verde Irpinia attraverso le sue opere, ben nove tra romanzi storici e poesie.

Edito dalla casa editrice Aurea Nox, inserito nella prestigiosa collana Lyra, sarà possibile acquistarlo nelle migliori librerie italiane o su Amazon dove è già disponibile. 70 sono le poesie, 70 sono le “sfumature”, come gli anni dell’autore, come a dire infinite, e intendono rappresentare una miriade di sentimenti che

donano emozioni e fanno fibrillare l’animo umano.

L’opera si arricchisce di immagini originali dell’autore. In tutte le poesie serpeggia un pessimismo, o come egli lo chiama un “realismo cosmico contro il quale non c’è alcuna difesa ed in esso l’umanità prima o poi dovrà naufragare dolcemente o, malauguratamente con dolore".

"Questo è un libro - scrive Grazia Velvet Capone, l’editrice - che invita a fermarsi, osservare e ascoltare la propria voce interiore tra la triste dolcezza dei ricordi e la consapevolezza del presente".

Le fa eco la poetessa Margherita Bonfilio: "Sembra - scrive nella prefazione - di scorgere l’autore seduto davanti alla finestra che osserva il mondo e lo scorrere del tempo segnato dall’orologio del paese che con i rintocchi annuncia lo scorrere della vita che segnata dagli affanni e da momenti bellim e brutti inesorabilmente vola via. Osservazioni che riportano al pessimismo cosmico visto come il

tracciato del tempo presente che subito diventa passato lasciando in bocca l’amarezza di non aver

ancora afferrato il tempo futuro".

"Non è un caso - scrive Valentina Malandrino - che …il poeta, servendosi della sua formazione filosofica, da una parte suggerisce al lettore di riflettere sull’eterno conflitto tra ragione e sentimento per rispondere alla domanda chi siamo; dall’altra fornisce una sua personale visione della politica quasi aristotelica. In fondo alla mirabolante esperienza della vita rimane solo la speranza e la poesia".

Un libro di poesie che generano emozioni e sentimenti e fanno vedere la luce in fondo al tunnel.

Leo Carmine nasce a Sant’Angelo a Scala, il 7 luglio 1955. Ex docente - Atleta e maestro di arti marziali. giornalista: dal 2005 è iscritto nell’elenco dei pubblicisti dell’ordine nazionale dei giornalisti della regione Campania. Socio fondatore dell’associazione nazionale operatori della comunicazione (Anoc) che

promulga tecniche di comunicazione, tra cui il giornalismo scolastico, attraverso corsi residenziali e

scolastici.

Le sue pubblicazioni: 2008: “Partenio terra amara, ma bella”. Promozione del territorio. Edizioni Delta 3, 2012: “Venti di Mare” Romanzo autobiografico- Premio Internazionale Cav. Sorrentino di

Nocera I. Ed. Delta 3, 2014 “Il Colore del sangue” Romanzo storico sulle Foibe. Ed. Delta 3- Premio Alvi (TE), 2016: “Emozioni” Raccolta di poesie e breve storia della poetica da Saffo a Cohen. Edizioni Abe 2018: “Centanni, storie di un uomo e di un’azienda” 40 anni di attività di un uomo e della

sua azienda. Ed.Delta 3, 2019: “Lungo i sentieri del Grano” Romanzo storico ambientale. Vincitore della III

edizione del Concorso Letterario Internazionale “Città di Castrovillari” (CS) Ed. Delta 3, 2021: “La bella scuola - Diario di un maestro esuberante” 23 anni d’insegnamento in un I.C. irpino - Ed. Delta 3, 2022: “Il convento del diavolo” edizioni: Albatros - Romanzo storico. Storia di un convento e di un “brigante”, Fra Diavolo, sui monti del Partenio.