Avellino: tutto pronto per i giovedì di lettura in città La rassegna libraria dell’Archivio di Stato

Giovedì 27 marzo prossimo, alle ore 17:00, il primo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.

In tale occasione si presenterà il volume Francesco II e la fine del Regno delle Due Sicilie (Terebinto Edizioni) di Francesco Barra, già professore di Storia Moderna presso l’Università degli Studi di Salerno.

La manifestazione sarà introdotta da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino. Carmine Pinto, professore di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Salerno, dialogherà con l’autore.

L’ingresso è libero.

Con la rassegna “I giovedì della lettura”, l’Archivio di Stato di Avellino desidera far conoscere al pubblico principalmente - ma non in via esclusiva - libri realizzati attraverso l’uso delle fonti archivistiche conservate presso l’Istituto. In tal modo si vuole diffondere un’idea innovativa dell’Archivio come spazio aperto agli eventi culturali e al confronto delle idee.

Nel contempo si intende esaltare la sua funzione di luogo deputato, per eccellenza, alla custodia e alla valorizzazione del patrimonio archivistico, strumento indispensabile per l’affermazione dei diritti di cittadinanza e per la ricostruzione della memoria individuale e collettiva.