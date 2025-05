Due commissari, una città: conversazione con Franco Festa e Toni Iermano Da una parte il vecchio Mario Melillo e dall'altra il giovane Gabriele Matarazzo

Due commissari, una città. Conversazione con Franco Festa scrittore e Toni Iermano Università di Cassino ad Avellino, nella biblioteca di Montevergine, Abbazia di Loreto, venerdì 9 maggio alle ore 17.00. Letture dell'attore Gennaro Saveriano, musiche del maestro Luis Di Gennaro.

Festa e Iermano di confronteranno su tre libri dedicati ai due commissari avellinesi: il vecchio Mario Melillo e il giovane Gabriele Matarazzo.

"Due personaggi letterari dal carattere diverso, abitanti della zona più bella e abbandonata della città, il centro storico, entrambi soli, entrambi mossi dallo sdegno per la corruzione dello spirito pubblico e da un amore instancabile per la verità".

Saveriano darà voce, Di Gennaro tradurrà in musica le pagine dei due romanzi. "La scoperta del doppio, la ferita del tempo e alcuni tratti del nuovo: la fine del gioco, in uscita a metà maggio". Ingresso gratuito. In caso di pioggia, l'evento si svolgerà regolarmente all'interno.