"Taxi a due piazze" di Roy Cooney ad Avellino

Sabato 10 alle 20.00 e domenica 11 maggio alle 19.00 ad Avellino nell'auditorium polo giovani in via Morelli e Silvati di scena lo spettacolo: "Taxi a due piazze" di Roy Cooney, con Andrea Gisi, Marta Del Gaudio, Roberta Castronuovo, Dino Raffa, Ettore Luce, Marco Pacilio, Davide Gisi e Gianni Mattia. Iniziativa promossa da Atlas, diocesi di Avellino e fondazione italiana teatro amatori.

"Taxi a due piazze" è una commedia brillante di Ray Cooney, celebre per il suo ritmo incalzante e le sue situazioni esilaranti.

Il protagonista, Mario, è un tassista romano che conduce una doppia vita: è sposato con Carla a Piazza Irnerio e con Barbara a Piazza Risorgimento. Grazie a un'organizzazione meticolosa e a un rigoroso rispetto degli orari, riesce a mantenere segreta la sua bigamia.

Tutto procede senza intoppi finché, a causa di un imprevisto - un colpo in testa durante una tentata rapina – Mario finisce in ospedale, dando il via a una serie di equivoci. La sua denuncia alle autorità fa emergere due indirizzi di residenza, attirando così l'attenzione di due diversi commissari di polizia, che iniziano a indagare sulla sua strana situazione.

Nel tentativo disperato di nascondere la verità, Mario si fa aiutare dal suo amico Walter, un vicino impacciato che, nel cercare di coprire le sue bugie, finisce per complicare ulteriormente la situazione. Tra fraintendimenti, malintesi e una girandola di colpi di scena, la storia si sviluppa in un crescendo di comicità fino a un finale esilarante.

La commedia è un classico esempio di farsa brillante, con dialoghi serrati e una perfetta costruzione degli equivoci, che regalano al pubblico momenti di puro divertimento.

Scenografia: Claudio Colace, Maurizio Monda, Claudio Testa, Giovanni Giordano, Gerardo Fattoruso. Costumi Patrizia Spagnuolo, Gabriella Mele, Ivana Sarpi, Mariarosaria Bianchino. Tecnici audio e luci: Vittorio Fattoruso, Riccardo Micastri, Noè Caifa. Trucco: Roberta Bruno.