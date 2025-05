Benedizione e inaugurazione nuovo organo a canne: evento speciale ad Avellino Grande attesa nella chiesa di rione Parco per il concerto prestigioso del maestro Diego Cannizzaro

Benedizione e inaugurazione del nuovo organo a canne. Evento speciale ad Avellino mercoledì prossimo 21 maggio nella chiesa "Nostra Signora de La Salette".

Il programma prevede: la preghiera di benedizione dell'organo a canne impartita dal vescovo Arturo Aiello. Interverranno, la corale del Duomo, il presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane, il sindaco Laura Nargi, l'organaro Giuseppe Pietro Mastrovalerio e il parroco don Emilio Carbone. Seguirà il concerto a cura del maestro Diego Cannizzaro.

"L'organo - si legge nella presentazione dell'evento - esprime una ricchezza di registri perchè l'obiettivo è quello di aiutare l'animo a vivere con diversa intensità i momenti della celebrazione. Papa Benedetto XIV in occasione della benedizione di un organo a canne disse: "L'organo, da sempre e con buona ragione, viene qualificato come il re degli strumenti musicali, perchè riprende tutti i suoni della creazione e dà risonanza aalla pienezza dei sentimanti umani, dalla gioia alla tristezza, dalla lode fino al lamento".

Diego Cannizzaro ha conseguito con la lode la Laurea in lettere moderne ad indirizzo musicologico presso l’Università di Palermo con una dissertazione sull’arte organaria antica siciliana, il diploma di pianoforte col massimo dei voti presso il conservatorio di Palermo ed il diploma di organo e composizione organistica con la lode presso il conservatorio di Perugia sotto la guida di Wijnand Van de Pol.

Attivo come organista, pianista e clavicembalista, è stato invitato in diverse rassegne musicali internazionali esibendosi in Italia, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Regno Unito, Belgio, Olanda, Germania, Polonia, Slovacchia, Russia; è stato anche più volte invitato negli Usa. Svolge attività di ricerca musicologica e pubblicistica, attività didattica e di ricerca in diverse Università conservatori ed è stato invitato a partecipare a progetti di ricerca sulla musica organistica e sull’arte organaria europea.