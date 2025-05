"È arrivata la poesia": Stefania A. Coppola presenta il suo libro a Gesualdo Ad arricchire l’incontro il poeta Nicola Prebenna, figura autorevole del panorama culturale irpino

Dopo il successo delle presentazioni ad Andretta e San Sossio Baronia, Stefania Andreottola Coppola si prepara a incantare un nuovo pubblico con la sua opera poetica “È arrivata la poesia”, edita da Controluna Edizioni.

L’autrice sarà protagonista di un nuovo evento culturale che si terrà domenica 18 maggio alle ore 18:00 presso la suggestiva cornice del Castello di Gesualdo.

La serata, ospitata dal Comune di Gesualdo in collaborazione con l’Istituto di Studi Gesualdiani, si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti della poesia e della letteratura contemporanea.

Ad arricchire l’incontro sarà la partecipazione del poeta Nicola Prebenna, figura autorevole del panorama culturale irpino, che dialogherà con Stefania A. Coppola offrendo spunti critici e riflessioni sul valore della parola poetica nel nostro tempo.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di promozione culturale che vede la poesia protagonista nei luoghi simbolo dell’Irpinia, con l’obiettivo di avvicinare sempre più lettori alla bellezza e alla profondità del linguaggio poetico. L'evento è aperto a tutti.