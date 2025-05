Ad Avellino la presentazione del libro "Il Teatro di Gaetano Di Maio" Adinolfi: "Grande partecipazione ad Avellino. Il libro come un atto di riconoscenza"

Al Circolo della Stampa di Avellino è stato presentato il libro "Il Teatro di Gaetano Di Maio", scritto da Giulio Adinolfi: "Il racconto di Gaetano Di Maio è il racconto del Teatro Sannazaro perché è l'autore. Grazie ai testi di Gaetano Di Maio, il Sannazaro è diventato quello che poi è stato, ovvero un punto di riferimento di tutto il teatro napoletano. - ha spiegato - Con lui è tornato il teatro e sono stati riaperti tutti quei teatri che erano diventati cinema: il Bellini, il Politeama, l'Acacia e tanti altri. È un autore di grande importanza e noi dobbiamo tanto a Gaetano Di Maio. Ho scritto questo testo con riconoscenza, per quanto fatto per noi giovani attori di allora. Ad Avellino registro una grande partecipazione. Amo Avellino, sono molto legato a questa città e per me è stata una gioia vedere questo pubblico così partecipe. È stata veramente una grande gioia. Grazie Avellino".