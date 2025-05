Il Cammino di Guglielmo: tutto pronto per il forum al Goleto Discepolo: "Cammino diverso dagli altri: intuizione di Frate Stoia nel 2002"

Tutto pronto all'Abbazia del Goleto con il Forum dei Cammini Storico-Religiosi, giunto alla seconda edizione. "Si cammina già da un po' di tempo. Il Cammino di Guglielmo entrerà ufficialmente nei cammini storico-religiosi. - ha spiegato Annibale Discepolo tra i promotri dell'iniziativa - La percorrenza è oltre trecento chilometri. Ci si ritroverà al Goleto per una tre giorni di grande suggestione e di emozioni con esperti come il sindaco di Chiusano di San Domenico, Carmine De Angelis, Angelo Verderosa, Mario Marciano, Dario Bavaro, Claudio Ferraro e tanti altri. Con questi amici pensammo nel 2002, sull'intuizione di Frate Stoia, all'epoca guardiano del convento di San Francesco a Folloni a Montella, oggi responsabile della Chiesa di San Pietro in Vaticano, a questo viaggio di oltre trecento chilometri che può essere fatto tutto d'un fiato o tappe, può essere fatto a piedi, in auto, in moto, in pullman con tre regioni attraversate: la Campania e l'Irpinia da Montevergine, la Basilicata e la Puglia dove da Barletta San Guglielmo si sarebbe dovuto imbarcare per andare in Terra Santa, ma fu derubato e picchiato dai briganti. L'apparizione di un Santo gli consigliò di tornare indietro. Per nostra e, non solo nostra, fortuna fondò prima Montevergine e poi il Goleto dove domani inizierà questa tre giorni molto importante. Questo cammino dell'anima si sviluppa sul percorso dell'acqua, simbolo della purezza. È atipico perché parte, contrariamente agli altri, da dove San Guglielmo avrebbe dovuto compiere il passo per la Terra Santa. Da lì si ritorna dove è stato sepolto nell'800, traslato dal Goleto e ora nell'Abbazia di Montervergine. L'Abate Riccardo Luca Guariglia ha voluto fortemente questa tre giorni".