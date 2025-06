Solofra: "Tra cielo e terra: sulle ali di Michele Arcangelo" Mostra organizzata dalla Fondazione De Chiara De Maio

Tra cielo e terra: sulle ali di Michele Arcangelo. Mostra organizzata dalla Fondazione De Chiara De Maio e la Collegiata di San Michele Arcangelo, dall’11 al 30 giugno 2025, in occasione dei solenni festeggiamenti dell’Arcangelo Michele, a cura di Don Bartolomeo De Filippis. Vernissage 11 giugno ore 20.00

È questo il titolo della mostra a cura di Bartolomeo De Filippis che sarà allestita presso la Chiesa Collegiata di San Michele in Solofra, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore del patrocinio dell’Arcangelo sulla città.

Al centro tra le opere esposte, una tavola di notevole interesse di Marco Pino da Siena raffigura la caduta degli angeli ribelli per mano di San Michele Arcangelo.

La pittura, unica nel suo genere, è sopravvissuta alla rivoluzione stilistica e teologica della Controriforma: l’Arcangelo vi è rappresentato senza corazza, completamente nudo, in una visione di grande

intensità spirituale.

La mostra si colloca all’interno dei percorsi del Giubileo della Speranza, organizzati presso la Collegiata, designata da monsignor Andrea Bellandi come luogo giubilare per l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno.

Nel corso dei secoli, l’arte ha rappresentato per le comunità cristiane un canale privilegiato attraverso cui narrare e celebrare la salvezza operata da Cristo. In questa prospettiva, la parrocchia di San Michele, in collaborazione con la Fondazione De Chiara De Maio, vuole offrire un’occasione di riflessione e riscoperta del culto micheliano, profondamente radicato nella tradizione solofrana.

Accanto al dipinto di Marco Pino da Siena, sarà possibile ammirare altre testimonianze figurative, tra opere pittoriche e scultoree, dedicate all’Arcangelo e realizzate tra il Quattrocento e il Settecento.

L’evento sarà inaugurato l’11 giugno 2025 alle ore 20:00 con i saluti iniziali del Primicerio Maio Pierro, del presidente della Fondazione De Chiara De Maio, Diodato De Maio e vedrà tra gli altri, l’ intervento dello storico dell’arte Prof. Vincenzo De Luca.

La mostra sarà visitabile dall’11 al 30 giugno 2025, presso la Cappella di San Giuseppe all’interno della Collegiata di San Michele Arcangelo in Solofra.