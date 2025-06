"Il demone incompiuto": Mirella Napodano presenta il suo libro ad Avellino Un'opera che intreccia filosofia, arte, letteratura e riflessione civile

Presentazione in arrivo per il nuovo libro "Il demone dell’incompiuto" di Mirella Napodano, un’opera che intreccia filosofia, arte, letteratura e riflessione civile in un percorso intenso e coinvolgente.

Un viaggio nel cuore dell’incompiutezza umana, dove il “non finito” diventa stimolo alla ricerca, apertura al dialogo e occasione di consapevolezza.

Un testo che parla al presente, con la voce dei grandi pensatori e con la forza della fragilità trasformata in possibilità.

L'appuntamento:

Giovedi 12 giugno 2025 ore 17:30 presso il Circolo della Stampa, Corso Vittorio Emanuele, 6 – Avellino

Intervengono: Giuseppe Limone (Università degli Studi ‘Vanvitelli’ Napoli), Giovanni Sasso (Presidente Sfi Avellino), Rossella Tempesta (scrittrice), Gianluca Amatucci (giornalista e scrittore).

Introduce e coordina: Franco Genzale Conclude Arturo Aiello, Vescovo di Avellino.

Un evento imperdibile per chi ama la filosofia che dialoga con la vita, con l’arte e con la comunità. "Vi aspettiamo per riflettere insieme su ciò che ci rende umani: il coraggio di essere incompiuti".

Ingresso libero fino a esaurimento posti.