Le Fate ad Ariano: un ponte tra arte, cultura e valori Un progetto educativo e sportivo davvero affascinante

Un viaggio intorno al mondo, tra culture, suoni e colori, raccontato con il linguaggio del corpo e della musica.

Questo è “The Continents”, lo spettacolo di fine anno della società di ginnastica ritmica Le Fate, che da oltre un decennio è punto di riferimento sul territorio irpino per questo sport fatto di grazia, forza e disciplina.

Fondata nel 2012 da Angela e Maria Teresa Giorgio, Le Fate è l’unica società di ginnastica ritmica attiva in Irpinia, con sede al palazzetto dello sport di Ariano Irpino.

Affiliata alla Federazione Ginnastica d’Italia, la società unisce preparazione tecnica, formazione artistica e passione educativa. Angela, laureata all’Accademia Nazionale di Danza, è presidente, coreografa e cuore creativo della società; Maria Teresa, giurista e Tecnico Federale FGI, è la direttrice tecnica e guida atletica delle ginnaste.

Un progetto educativo e sportivo

Le Fate offrono percorsi differenziati per età, livelli e obiettivi: dai corsi di avviamento per le più piccole fino ai settori Start, Open, FGI, e un corso amatoriale pensato per chi desidera vivere la bellezza della ginnastica ritmica al di fuori del mondo agonistico.

Il settore federale FGI è frutto di una preziosa collaborazione con la prestigiosa Polimnia Ritmica Roma, società di Serie A che ha formato atlete della Nazionale italiana come Alessia Centofanti. Grazie a questo sodalizio, le ginnaste selezionate seguono un percorso tecnico avanzato, con stage regolari a Roma e la possibilità di confrontarsi con professionisti di altissimo livello. Tra loro, spicca la giovanissima Serena Salza (classe 2015), selezionata per rappresentare l’Italia alla Rome Cup, competizione internazionale che si svolgerà a luglio nella Capitale.

Per i settori Start, Open e preagonismo, Le Fate collaborano invece con l’ente sportivo OPES Italia, partecipando a competizioni e a cicli di formazione tecnica nel centro di preparazione di Anagni, dove operano tecnici federali, ginnaste olimpioniche e coreografi di rilievo. A supportare il lavoro tecnico, anche la presenza mensile in società di Fiamma Mantella, tecnico della Polimnia.

Lo spettacolo: un ponte tra arte, cultura e valori

The Continents è molto più di uno spettacolo. È il coronamento di un anno di allenamenti, impegno, cadute, conquiste e crescita personale. Ogni gruppo di ginnaste – dalle più piccole alle veterane – interpreta un continente, lasciandosi ispirare dalla sua identità, dai suoi ritmi, dai suoi simboli. Gli attrezzi diventano strumenti narrativi: il nastro si muove come il vento del deserto africano, il cerchio vibra come un tamburo tribale, la palla scivola tra le onde del Pacifico.

Ogni coreografia nasce come un racconto danzato, in cui si intrecciano tre linguaggi espressivi: la danza per l’espressione e la fluidità, la ginnastica ritmica con la sua eleganza tecnica, e l’acrobatica, che aggiunge forza e dinamismo.

Ma ciò che rende tutto speciale è il significato profondo del messaggio: “Nonostante le differenze, siamo tutti parte dello stesso pianeta. Solo conoscendoci, rispettandoci e unendoci possiamo costruire un mondo di pace.” – dichiarano le ideatrici dello spettacolo. E allora… buon viaggio tra i continenti. Che sia un viaggio di pace.

Il cuore dietro il sipario

Dietro ogni esibizione, si cela un mondo fatto di sorrisi, inciampi, nastri da riavvolgere, costumi da sistemare, fiocchi da legare. Il dietro le quinte è l’anima silenziosa dello spettacolo, dove si costruisce la fiducia, l’amicizia e lo spirito di squadra. Le allenatrici che incitano con lo sguardo, le ginnaste più grandi che aiutano le più piccole a superare l’ansia, i genitori che si commuovono a distanza.

A differenza delle gare – dove punteggi, regole e difficoltà tecniche dominano la scena – qui il centro è la creatività. Non ci sono giudici, ma un pubblico pronto ad applaudire il coraggio e la dedizione. Non si cerca il podio, ma si celebra il percorso.

Una scuola di vita

Attraverso la ginnastica ritmica, le giovani atlete non imparano solo a eseguire un movimento con precisione. Imparano a diventare persone complete, capaci di affrontare le sfide della vita con determinazione, creatività e spirito collaborativo. Valori che si fondono nell’arte del movimento e che rappresentano un investimento nel futuro: un futuro fondato su rispetto, empatia e bellezza condivisa.

Sostenere iniziative come The Continents significa credere nella forza educativa dello sport e nel potere trasformativo della passione.