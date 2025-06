"Passeggiata urbana ascoltando la storia di Ariano" Stefano Mincolelli: "Iniziative stupende che ti arricchiscono culturalmente"

"Passeggiata urbana ascoltando la storia di Ariano! Iniziative stupende che ti arricchiscono culturalmente e ti danno una visione nuova del luogo in cui viviamo!"

E' quanto scrive Stefano Mincolelli. Il colpo d'occhio arriva dall'isola pedonale di via Tribunali, dove in queste giornate di festa in centro è stata riaperta la piccola chiesetta di Sant'Antonio accanto all'ingresso dello storico Palazzo Vitoli-Cozzo-Grossi, risalente al XVIII secolo.

L'intento è quello di promuovere iniziative del genere con una frequenza più assidua, al fine di incentivare il turismo e inserire la città del tricolle e le sue eccellenze, a partire dalla ceramica in un circuito nazionale.

Riprendere anche il progetto turistico religioso Pietrelcina-Ariano-San Giovanni Rotondo puntando ad una sosta intermedia sul tricolle, in cui poter visitare i luoghi più caratteristici, il meraviglioso castello Normanno, il sito archeologico della Starza e Aequum Tuticum, il museo della civiltà normanna, il museo archeologico, diocesano, Arcucci, la Basilica Cattedrale, il Santuario di Valleluogo e tanti altri luoghi caratteristici della città, senza tralasciare l'aspetto culinario che richiama tanti amanti della cucina arianese anche da fuori regione.