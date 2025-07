Il ministro nomina l'irpino Giuseppe Iannaccone a presidente centro libri La nomina a nuovo presidente presso il Mic per il docente universitario

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha nominato Giuseppe Iannaccone nuovo presidente del Centro per il libro e la lettura del Mic. Giuseppe Iannaccone (Avellino, 1972), italianista e storico della letteratura, è dottore di ricerca in Italianistica presso l'Università di Napoli ''Federico II''. Già docente a contratto di Letteratura italiana presso le Università ''Roma Tre'' e ''La Sapienza'' di Roma, è autore di volumi sulla letteratura italiana degli anni Trenta, di una biografia di Italo Svevo e di una monografia su Anna Maria Ortese, di cui ha curato la bibliografia delle opere per la casa editrice Adelphi.

Si è occupato di storia dell'editoria, dell'avanguardia futurista e della letteratura del secondo Ottocento, pubblicando volumi di Giovanni Verga, Ferdinando Fontana e Vittorio Imbriani, oltre che antologie di poeti ribelli (Petrolio e assenzio), di scrittori della Scapigliatura (Natale scapigliato) e di poeti veristi (Letto, latrina e cantina). Esperto di didattica della letteratura (ha scritto, tra l'altro, il volume Anticipare il Novecento. Una proposta per la didattica della letteratura contemporanea), presso Treccani-Giunti TVP è autore di fortunati manuali di letteratura italiana per le scuole secondarie di secondo grado. Per la collana ''Meridiani-Mondadori'' sta curando la pubblicazione delle opere di Antonio Pennacchi.