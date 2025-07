Musica, arte e cultura: Terre d'Irpinia approda al Festival SuoNato a Napoli All’ex Base NATO di Napoli, per scoprire l'Irpinia fino al 27 settembre

Dopo il successo riscosso a Sanremo e Milano, Terre d’Irpinia approda a Napoli come partner ufficiale del Festival SuoNato, la grande rassegna estiva che da luglio a settembre animerà l’ex Base NATO con musica, arte e cultura.



In questa straordinaria cornice urbana, Terre d’Irpinia (progetto nato da un'idea di Stefano Luongo e Filippo Fasulo) porta in scena il cuore pulsante di una terra ricca di sapori autentici, storie di tradizione e passione contadina. Un viaggio sensoriale che unisce gusto e identità, con l’obiettivo di: valorizzare le eccellenze dell’Irpinia, supportare i produttori locali e le loro storie, raccontare una cultura fatta di territorio, persone e sapori.

Ogni prodotto sarà frutto di un racconto vero, radicato nella terra e nell’anima dell’Irpinia: vini d’eccellenza, conserve artigianali, formaggi tipici, salumi e molto altro.



All’ex Base NATO di Napoli, per vivere insieme un’estate all’insegna della musica, del gusto e alla ricerca delle eccellenze irpine.

Perché ogni assaggio è un incontro con un territorio vivo, che aspetta solo di essere scoperto.



Con il supporto dei nostri partner:

Shout, Renna Creative Agency, Icaro, Lievitum Eventi, Zeppoleria da Geppino, Polilop, Central Funghi, Caciocavalleria D&D, Tralci Irpini, Isotenica, Perrella Network, Picariello.