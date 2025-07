"La scatola delle risposte": ad Avellino il libro di Roberta Della Fera "La bambina che non può provare dolore e non ha mai imparato a piangere"

Roberta Della Fera presenta ad Avellino il suo libro: "La scatola delle risposte". L'appuntamento è nello spazio Arena dell'ex chiesa della Santissima Trinità domenica 3 agosto (ore 18.00).

Dopo il successo del primo romanzo "Cristalli", il nuovo romanzo, autoprodotto, si propone come un'indagine profonda sul significato delle emozioni umane.

Il libro

"La scatola delle risposte" cerca di indagare il senso profondo delle emozioni e di trovare una soluzione alle incognite che, a volte, si incastrano tra gli ingranaggi speciali della nostra testa. La bambina protagonista di questa storia, per una strana anomalia genetica, non può provare dolore e non ha mai imparato a piangere. Ma sarà vero che chi non soffre è più felice? E il dolore fa davvero male e basta?

L'autrice:

C'è stato un lungo momento, nella mia vita, in cui mi sono sentita come quando in estate resti troppo tempo al sole e la tua pelle è così rossa ma così rossa che basta anche solo una carezza a farti male. In psicologia la chiamano ipersensibilità, la "spiccata capacità di percepire e reagire intensamente a stimoli emotivi, sociali o ambientali".

Così mi sono domandata come sarebbe stato vivere al contrario. Per un po', sopraffatta dalle mie e altrui sofferenze, ho espresso - nel silenzio del mio cuore - un solo desiderio: non provare più niente.

È così che vive la bambina protagonista di questa storia. A causa di un'anomalia genetica non può provare dolore e non ha mai imparato a piangere. Ma sarà vero che chi non soffre è più felice? E il dolore fa davvero "male e basta"?