Ariano: l'unica libreria della città si appresta a chiudere: parte la petizione In campo l'hub diffuso di innovazione sociale Alda Merini

"È di qualche giorno fa la notizia che ad Ariano Irpino si appresta a chiudere l'unica libreria della città, un posto della cultura, un posto dove anche solo chiacchierare diventava un esercizio pedagogico capace di non far spegnere la curiosità e i desideri di tanti.

Sappiamo bene che la crisi dell'editoria e il mercato on line abbiano inciso anche in realtà più importanti del tricolle, ma ci chiediamo se ad esempio i fondi comuni marginali sarebbero potuti essere utili per sostenere gli artigiani presenti nel centro storico o gli spazi del sapere come la libreria Ciccone".

E' quanto scrive in una nota Francesco Santosuosso, hub diffuso di innovazione sociale Alda Merini di Ariano Irpino.

"Ariano perde il solo presidio culturale presente, e come i più remoti paesini dell'hinterland si arrichhise di posti dove si cerca nello svago degradante un surrogato della cultura.

È intenzione dell'hub diffuso di innovazione sociale Alda Merini organizzare una petizione affinchè si trovi un modo per sostenere la libreria e non far finta di niente dinanzi al degrado culturale della città".