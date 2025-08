"Un romanzo fantasy per salvare il mondo dalla catastrofe ambientale" La Terra è in pericolo, il nuovo romanzo fantasy dell'irpino Luigi Falco

Missione Gaia. La Terra è in pericolo, il nuovo romanzo fantasy di Luigi Falco, autore, originario di Baiano, già noto per le sue pubblicazioni con case editrici come Armando, Erickson, Paoline, Intrecci e Scatole Parlanti.

Con questa nuova opera, Falco si cimenta in una favola ecologica che affronta con originalità e profondità il tema della crisi ambientale.

La protagonista, Gaia, è una ragazza di quattordici anni che intraprende un viaggio straordinario in un mondo popolato da creature misteriose, fino a giungere alla corte di Madre Natura, da cui riceverà una missione fondamentale: salvare la Terra dal collasso ecologico.

Il racconto, sospeso tra realtà e fantasia, è arricchito da frammenti di conoscenza scientifica e da riflessioni etiche e filosofiche, mantenendo uno stile coinvolgente e accessibile anche ai lettori più giovani. Un’opera che invita a riflettere sul nostro rapporto con l’ambiente e sulla responsabilità collettiva verso il futuro del pianeta.

«È un viaggio fantastico», afferma l’autore, «dove Gaia rappresenta l’umanità in cammino, alla costante ricerca della verità – una verità che sembra vicina a ogni scoperta, ma che si allontana quando nuove, inaspettate domande si fanno strada.»

Con Missione Gaia, Luigi Falco partecipa al Premio Letterario Kindle Storyteller 2025 promosso da Amazon. Il libro ha già riscosso un ottimo successo: a pochi giorni dal lancio si è posizionato tra i primi ebook gratuiti dell’intero Kindle Store e ha conquistato il 1° posto nella classifica degli eBook fantasy per adolescenti e ragazzi.

Una storia avvincente, dal forte messaggio ecologista, che unisce fantasia e attualità, rivolta a lettori di ogni età.