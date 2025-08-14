Da Fontanarosa a Flumeri: sarà un ferragosto ricco di emozioni quello di domani Tradizioni tramandate di generazione in generazione nelle aree interne tra fede e folklore

Da Fontanarosa a Flumeri. Sarà un ferragosto ricco di emozioni quello di domani in Irpinia. Le avverse condizioni meteo di oggi hanno stravolto il consueto programma fontanarosano costringendo gli organizzatori a rimandare la tirata alle 9.00 di domani, giorno in cui nel pomeriggio vivranno le stesse emozioni il popolo flumerese.

Tradizioni tramandate di generazione in generazione che vedono in entrambi i comuni, protagonisti soprattutto i giovani accanto ai veterani. Ed è questo il dato positivo.

Il carro” di Fontanarosa è un obelisco straordinario alto circa 30 metri, fatto di legno e paglia, montato su un mezzo agricolo tirato dai buoi in onore della Madonna della Misericordia.

Da campo del giglio alla chiesa di San Rocco è invece il tragitto emozionante del grande obelisco di paglia realizzato a Flumeri.

Un appuntamento che come ogni anno chiama a raccolta molti emigranti, giunti appositamente anche dall'estero per onorare San Rocco. A trainarlo qui non ci sono buoi ma un trattore.

Solo al calar del tramonto, verso sera si potrà come ogni anno gioire, in lacrime e abbraccoarsi intorno al giglio, orgoglio del popolo flumerese.