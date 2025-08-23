"Ti racconto l'Irpinia. Un viaggio affascinante tra storie e leggende" Successo ad Ariano Irpino per la pubblicazione inedita di Rocco Moccia

Successo ad Ariano per la pubblicazione inedita di Rocco Moccia: "Ti racconto l'Irpinia". Un viaggio affascinante tra storie e leggende, frutto di un meticoloso lavoro di ricerca.

Evento organizzato da Vizio di leggere e presentato da Gianfranco Cardinale, Luigi Lambiase e Eleonora Savino. Sono intervenuti Carla Moccia, Rocco Moccia e Silvio Sallicandro. La voce bellissima narrante è stata quella di Veronica Vigliotta.

Così la vice presidente della provincia di Avellino Laura Cervinaro: "Ho avuto il piacere di partecipare alla presentazione del libro 'Ti racconto l'Irpinia - Storia e leggende' di Rocco Moccia, un evento davvero speciale organizzato dalla Book Zone con la collaborazione di Vizio di Leggere, dedicato alla memoria di Nicola Savino.

Un momento di grande valore culturale che ha visto la partecipazione di stimati ospiti come Gianfranco Cardinale, Luigi Lambiase ed Eleonora Savino, con gli interventi appassionati di Carla Moccia, Rocco Moccia e Silvio Salicandro. Splendida la voce narrante di Veronica Vigliotta che ha dato vita alle storie della nostra amata Irpinia.

Eventi come questi dimostrano quanto sia ricco il patrimonio culturale irpino e quanto sia importante tramandarlo alle nuove generazioni".