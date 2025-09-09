Napoli 1960, il Ballo Serra di Cassano, le Olimpiadi, la dolce vita. Per i 2500 anni della fondazione della città, nuova edizione del libro sul Ballo dei Re e le regate

Il 3 settembre 1960 Napoli si scoprì di colpo capitale internazionale e cosmopolita. A Palazzo Serra di Cassano un grande Ballo con oltre 1000 invitati portò nel Golfo, in concomitanza con le regate veliche dei Giochi olimpici, le teste coronate più importanti d’Europa e straordinari personaggi come la Callas e Onassis, imprenditori, uomini d’affari e della cultura e le più grandi casate aristocratiche internazionali.

Il volume, pubblicato dall’editore Paparo di Napoli, celebra - in oltre 220 pagine stampate su carta Fedrigoni - gli eventi di quell’anno, con foto meravigliose d’epoca, aneddoti, racconti e vicende che hanno fatto la storia del costume e dello sport.

L’opera rappresenta non solo il racconto di un’epoca, ma la documentazione di un momento cruciale della storia di Napoli e dell’Italia all’inizio del boom economico.

Mercoledì 10 settembre alle ore 18 il libro sarà presentato a Salza Irpina, nello scenografico giardino delle Cantine di Meo, nell’ambito della rassegna Libri in Cantina, alla quale prenderanno parte ospiti da tutta Italia insieme agli autori del volume.