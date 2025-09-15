Bisaccia ricorda Antonio La Penna, il latinista che non dimenticò le sue radici Una due giorni di dibattiti e confronto per ricordare un grande studioso

Martedì 16 e mercoledì 17 si svolgerà al Castello di Bisaccia un convegno internazionale in memoria di Antonio La Penna, scomparso il 9 aprile dell’anno scorso: l’appuntamento è stato promosso dai familiari, innanzitutto dai figli Nanni e Paolo.

Il convegno internazionale “Ritratti d’autore. Strategie di rappresentazione e autorappresentazione nella letteratura greca e latina” è in programma al Castello Ducale di Bisaccia il 16 e 17 settembre, promosso dal Comune di Bisaccia, insieme all’Università degli Studi di Cagliari e all’Università degli Studi di Salerno. A confrontarsi studiosi italiani e internazionali per riflettere sul tema dell’identità e dell’autoritratto nella tradizione classica.

A portare i propri saluti, nel corso della prima giornata, Marcello Arminio, sindaco di Bisaccia, Tiziana Pontillo, direttrice del dipartimento di lettere, lingue e beni culturali all’Università di Cagliari, Carmine Pinto, direttore del dipartimento di studi umanistici all’Università di Salerno. Introdurrà i lavori Stefano Grazzini dell’Università di Salerno e Donato De Gianni dell’Università di Cagliari. A relazionare Bruno Currie dell’Università di Oxford, Elisa Romano dell’Università di Pavia. Gianluigi Baldo dell’Università di Padova, Giovanni Zago dell’Università di Firenze Matthew Leigh dell’Università di Oxford, Sandra Citoni Marchetti dell’Università di Firenze, Mario Citroni della Scuola Superiore Normale di Pisa, Gianpiero Rosati dell’Accademia dei Lincei

Il 17 settembre proseguirà con gli interventi di Franco Bellandi dell’Università di Pisa, Arnaldo Marcone dell’Università Roma Tre, Salvatore Monda della Sapienza di Roma, Marco Fucecchi dell’Università di Udine, Philip Hardie dell’Università di Cambridge, Marco Onorato dell’Università di Messina, Luca Mondin dell’Università Ca Foscari di Venezia, Giulio Massimillo dell’Università di Napoli Federico II, Franca Ela Consolino dell’Università dell’Aquila.

La due giorni sarà anche l’occasione per presentare una mostra su Antonio La Penna a cura di Paolo Saggese e confrontarsi sulle strategie di promozione del territorio con l’assessore alla cultura Giuseppe Ciani e l’assessore ai lavori pubblici Davide Trivelli, a partire dal patrimonio rappresentato dal Museo Archeologico.

A chiudere i lavori ci saranno i saluti del vicesindaco Salvatore Sicuranza con visita al borgo di Oscata