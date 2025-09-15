Concorso Carlo Gesualdo: nuovo successo per Stefania Andreottola Coppola La soddisfazione della giovane poetessa di San Sossio Baronia

La poetessa irpina Stefania Andreottola Coppola, originaria di San Sossio Baronia, si è classificata seconda nella sezione poesia del prestigioso concorso nazionale “Carlo Gesualdo - Il Principe dei Musici”.

La voce della poetessa trae forza dalle radici e dall’esperienza personale, trasformando dolore, fragilità e rinascita in versi capaci di parlare al cuore.

Laureata in Scienze della Comunicazione, ha raccolto le sue opere nel volume "È arrivata la poesia", che esplora i legami affettivi, il passare del tempo e la bellezza che nasce dalle difficoltà della vita.

Con questo riconoscimento, Stefania A. Coppola aggiunge un nuovo traguardo a un percorso artistico che l’ha già vista protagonista in numerose manifestazioni culturali tra Campania e Umbria, contribuendo a portare l’Irpinia al centro della scena letteraria.

"Sono onorata di questo riconoscimento", ha dichiarato. "Essere scelta in un concorso di tale rilievo è per me la conferma che la poesia ha ancora il potere di creare incontri, di alleviare solitudini e di tessere fili invisibili tra le persone."