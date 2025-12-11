"Insieme per un messaggio di pace": concerto natalizio ad Avellino

L'appuntamento è per oggi 11 dicembre alle 18.30 presso lo Spazio Arena in via Santissima Trinità

Avellino.  

Ad Avellino un concerto per la pace. L'appuntamento è per oggi alle 18.30 presso lo Spazio Arena in via Santissima Trinità, 93. Previsto un concerto natalizio con voce e pianoforte dal titolo: "Insieme per un messaggio di pace". Il programma prevede i saluti di Anna Maria Vittoria Vecchione, presidente della sezione di Avellino della Fidapa e di Maria Forino presidente Inner Wheel Italia. protagonisti del concerto saranno il soprano Antonella Firinu, il pianista Vincenzo Pio Pagliarulo e la pianista Carmela Palumbo.

