Cimarosa Avellino: termini e modalità di iscrizione nuovo anno accademico

Apertura ufficiale dei termini per la presentazione delle domande di ammissione

cimarosa avellino termini e modalita di iscrizione nuovo anno accademico

Sotto la direzione del M° Maria Gabriella Della Sala, l'istituto irpino conferma un'offerta formativa d'eccellenza che spazia dalla musica classica al jazz, dalle nuove tecnologie musicali alla musicoterapia...

Avellino.  

Il Conservatorio di Musica di Avellino "Domenico Cimarosa", istituzione di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), annuncia ufficialmente l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione per l’anno accademico 2026/2027.

Sotto la direzione del M° Maria Gabriella Della Sala, l'istituto irpino conferma un'offerta formativa d'eccellenza che spazia dalla musica classica al jazz, dalle nuove tecnologie musicali alla musicoterapia .

Termini e modalità di iscrizione

Le aspiranti studentesse e gli aspiranti musicisti potranno presentare la propria candidatura esclusivamente per via telematica nel periodo compreso tra il 30 marzo 2026 e il 30 aprile 2026. La procedura deve essere effettuata sulla piattaforma online Esse3 all'indirizzo https://consav.esse3.cineca.it/Root.do.

L’offerta formativa e i livelli di studio

Il Conservatorio propone percorsi didattici adattabili a ogni fascia d’età e preparazione:

Corsi di Formazione di Base: rivolti ai giovanissimi a partire dai 10 anni di età (da compiere entro l'anno solare). L'esame prevede una prova libera a scelta del candidato.

Corsi Propedeutici: ideati per chi ha già una base musicale (età minima 13 anni) e intende prepararsi ai corsi accademici. Per le classi di canto, l’età consigliata è di 16anni.

Diplomi Accademici di I Livello (Triennio): percorsi di alta formazione che includono discipline come Musica Elettronica, Tecnico del Suono e l'integrazione in Musica Vocale da Camera.

Diplomi Accademici di II Livello (Biennio): specializzazioni avanzate che abbracciano anche ambiti innovativi come la Musicoterapia e la Direzione d'Orchestra.

Agevolazioni per i Licei Musicali

Una nota di rilievo riguarda gli studenti iscritti all’ultimo anno o già diplomati presso un Liceo Musicale: per l'accesso ai Diplomi di I Livello, tali candidati sono esonerati dalla seconda prova d'esame, previa indicazione del titolo di studio nella procedura online.

Informazioni e Contatti

I programmi dettagliati delle prove di ammissione e le guide alla compilazione della domanda sono consultabili nella sezione "Ammissioni" del sito istituzionale.

Sito Web: (www.conservatoriocimarosa.org). Sede: Via Circumvallazione, 156 - 83100 Avellino, Telefono: 0825-30622 Email: protocollo@conservatoriocimarosa.org

 La direzione e l'ufficio stampa del Conservatorio "Domenico Cimarosa" ringraziano sentitamente i colleghi della stampa e delle redazioni radiotelevisive per la consueta disponibilità e la preziosa collaborazione nella diffusione della presente nota, fondamentale per orientare correttamente i giovani talenti del territorio verso l'Alta Formazione Musicale.  

Ultime Notizie