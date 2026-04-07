Cimarosa Avellino: termini e modalità di iscrizione nuovo anno accademico Apertura ufficiale dei termini per la presentazione delle domande di ammissione

Il Conservatorio di Musica di Avellino "Domenico Cimarosa", istituzione di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), annuncia ufficialmente l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione per l’anno accademico 2026/2027.

Sotto la direzione del M° Maria Gabriella Della Sala, l'istituto irpino conferma un'offerta formativa d'eccellenza che spazia dalla musica classica al jazz, dalle nuove tecnologie musicali alla musicoterapia .

Termini e modalità di iscrizione

Le aspiranti studentesse e gli aspiranti musicisti potranno presentare la propria candidatura esclusivamente per via telematica nel periodo compreso tra il 30 marzo 2026 e il 30 aprile 2026. La procedura deve essere effettuata sulla piattaforma online Esse3 all'indirizzo https://consav.esse3.cineca.it/Root.do.

L’offerta formativa e i livelli di studio

Il Conservatorio propone percorsi didattici adattabili a ogni fascia d’età e preparazione:

Corsi di Formazione di Base: rivolti ai giovanissimi a partire dai 10 anni di età (da compiere entro l'anno solare). L'esame prevede una prova libera a scelta del candidato.

Corsi Propedeutici: ideati per chi ha già una base musicale (età minima 13 anni) e intende prepararsi ai corsi accademici. Per le classi di canto, l’età consigliata è di 16anni.

Diplomi Accademici di I Livello (Triennio): percorsi di alta formazione che includono discipline come Musica Elettronica, Tecnico del Suono e l'integrazione in Musica Vocale da Camera.

Diplomi Accademici di II Livello (Biennio): specializzazioni avanzate che abbracciano anche ambiti innovativi come la Musicoterapia e la Direzione d'Orchestra.

Agevolazioni per i Licei Musicali

Una nota di rilievo riguarda gli studenti iscritti all’ultimo anno o già diplomati presso un Liceo Musicale: per l'accesso ai Diplomi di I Livello, tali candidati sono esonerati dalla seconda prova d'esame, previa indicazione del titolo di studio nella procedura online.

Informazioni e Contatti

I programmi dettagliati delle prove di ammissione e le guide alla compilazione della domanda sono consultabili nella sezione "Ammissioni" del sito istituzionale.

Sito Web: (www.conservatoriocimarosa.org). Sede: Via Circumvallazione, 156 - 83100 Avellino, Telefono: 0825-30622 Email: protocollo@conservatoriocimarosa.org

La direzione e l'ufficio stampa del Conservatorio "Domenico Cimarosa" ringraziano sentitamente i colleghi della stampa e delle redazioni radiotelevisive per la consueta disponibilità e la preziosa collaborazione nella diffusione della presente nota, fondamentale per orientare correttamente i giovani talenti del territorio verso l'Alta Formazione Musicale.