Transumanze e pascoli: un libro che racconta storia e tradizioni Uno sguardo attento alle aree interne e in particolare al territorio irpino.

Appuntamento con la cultura sabato 18 aprile, alle ore 17, al Circolo della Stampa di Avellino, dove sarà presentato il libro “Transumanze e pascoli” di Fioravante Ascolese e Rosa Bianco, edito da Delta3.

Il volume racconta il mondo della transumanza, tra storia, tradizioni e vita quotidiana, con uno sguardo attento alle aree interne e in particolare al territorio irpino. Un tema che unisce passato e presente, offrendo spunti di riflessione sull’identità e sulle radici culturali del territorio.

All’incontro interverranno Gianni Festa, direttore del Corriere dell’Irpinia; Bruno Corrado, dirigente veterinario dell’Asl di Frosinone e Silvio Sallicandro, editore Delta3. A moderare sarà Rosa Bianco, insegnante e giornalista, nonché coautrice del libro.

Le conclusioni saranno affidate agli autori. La serata sarà accompagnata dalle musiche del Maestro Mayumi Ueda. Al termine è prevista la firma delle copie con il pubblico.