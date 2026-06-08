"Notre Dame de Paris", il trionfo del De Luca al teatro Partenio Applausi a scena aperta

E' stata un successo straordinario e oltre ogni aspettativa ha accolto, nella serata di sabato scorso, 6 giugno, la messa in scena del celebre musical “Notre Dame de Paris”, sul prestigioso palco del Teatro Partenio di Avellino. Un caloroso “sold out” ha fatto da cornice a una notte indimenticabile, in cui il pubblico in sala si è lasciato completamente rapire e trascinare dalle immortali musiche dell'opera, eseguite con rara intensità ed eccellente maestria interpretativa.

Il teatro, il progetto

L’ambizioso progetto teatrale e musicale è il frutto di una virtuosa sinergia tra l'ISISS “De Luca” di Avellino e l'associazione Ateneo Alea (Accademia di Canto, Musica e Teatro), ed è stato interamente realizzato grazie all’impiego dei fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Un esempio tangibile di come gli investimenti strutturali e le collaborazioni con le realtà artistiche del territorio possano tradursi in percorsi di altissimo valore formativo, inclusivo e culturale per i giovani.

DUe ore di arte

Per oltre due ore, i talentuosi interpreti hanno fatto rivivere la Parigi del XV secolo, dando corpo e voce ai celebri personaggi dell'opera: Alessandro Dose (un commovente Quasimodo), Beatrice Cappiello (un'intensa Esmeralda), Gabriele Tramontozzi (Frollo), Domenico Tucci (Gringoire), Yuri Iannone (Clopin), Andrea La Sala (Febo) e Letizia Volpe (Fiordaliso). La straordinaria amalgama tra il cast dei protagonisti, i componenti del Coro e l'energia del Corpo di Ballo ha restituito uno spettacolo di assoluto spessore professionale, salutato alla fine da interminabili minuti di applausi e da una commossa standing ovation.

Estremamente soddisfatta la Dirigente Scolastica dell'ISISS "De Luca", la dott.ssa Maria Rosaria Siciliano, che ha espresso parole di profonda gratitudine: «Siamo profondamente fieri ed emozionati per lo straordinario risultato artistico e umano raggiunto dai nostri ragazzi sabato sera. Vedere il Teatro Partenio interamente sold out e assistere al trasporto sincero degli spettatori, penetrati e toccati nel profondo dalle musiche e dalle interpretazioni, è la prova del valore immenso di questa collaborazione con l'associazione Ateneo Alea. Desidero rivolgere il mio più sentito ringraziamento a tutti i protagonisti: dagli straordinari interpreti sul palco, ai ragazzi del coro e del corpo di ballo, fino al servizio hostess curato dai nostri studenti.»

I ringraziamenti

«Un ringraziamento sincero va al Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e alle opportunità offerte dalle risorse del PNRR. Grazie a questi stanziamenti e a una visione lungimirante, abbiamo potuto realizzare un percorso d'eccellenza che unisce cultura e merito, ponendo le basi per una scuola concretamente migliore, capace di valorizzare il talento di ogni singolo studente.»

Un successo

Il successo dell’evento è il coronamento di un eccezionale lavoro di squadra coordinato da grandi professionalità: la regia di Carla Spiniello (con l'aiuto regia di Fiorella Zullo), la direzione musicale e vocal coaching a cura di Lucia Gaeta, Lorena Maria Tramontozzi e Maria Cogliano, le coreografie firmate da Deborah Milano e Angela Magurno, e le imponenti scenografie realizzate da Vivian Belmonte, Gianpiero Mustone e Genzio Masella. Un ringraziamento va inoltre alla Direzione Amministrativa coordinata da Gilda Stabile e al fotografo di scena Luca De Ciuceis, che ha immortalato i momenti più significativi della serata.

L'evento, che era a ingresso libero fino a esaurimento posti, ha confermato il ruolo centrale dell'ISISS “De Luca” come punto di riferimento culturale per l'intera comunità irpina.