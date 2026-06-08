Liceo musicale Carlo Gesualdo: un suggestivo viaggio nel tempo al castello Successo straordinario per "The regency harmony: from Jane Austen to Bridgerton"

Le porte del castello di Gesualdo si sono spalancate per accogliere un evento unico nel suo genere: "The Regency Harmony: from Jane Austen to Bridgerton", a cura degli allievi del Liceo Musicale Carlo Gesualdo, IS Aeclanum.

Il castello di Gesualdo si è trasformato per una notte nel palcoscenico di un'affascinante ucronia, un viaggio temporale dove il rigore dell'epoca Regency ha sposato le suggestioni della modernità.

I visitatori sono stati proiettati in un'atmosfera sospesa, caratterizzata da un perfetto cortocircuito sensoriale: gli abiti stile impero, i dettagli storici e il classico rito del tè - che ha omaggiato la letteratura di Jane Austen – hanno preso vita grazie a uno spettacolo di teatralizzazione itinerante, arricchito da scene recitate in lingua inglese nel pieno rispetto dell'etichetta del tempo, e a suggestivi intrecci musicali tra il passato dell’era Regency e la modernità di Bridgerton, ricreando la vibrante energia della nota serie e conquistando spettatori di tutte le età.

L'evento ha rappresentato il culmine di un innovativo progetto curriculare che ha visto gli studenti del liceo musicale nel duplice e stimolante ruolo di autori e attori, guidati in modo coordinato dai docenti di teoria, analisi e composizione, lingua inglese e storia della musica.

Un lavoro sinergico e corale che ha coinvolto l'intero istituto, arricchito anche dalla partecipazione di altri professori in veste di comparse. A dare un segnale straordinario di coesione e forte impegno in prima persona è stata la stessa dirigente scolastica Maria Ullucci, che ha vestito magistralmente i panni della Regina.

"La manifestazione ha inoltre beneficiato del patrocinio e del supporto del comune di Gesualdo, con un ringraziamento particolare al consigliere con delega all'Istruzione, Alessia Avagliano, per la costante vicinanza e il sostegno alle attività della scuola. A questo si è affiancata la fattiva collaborazione con i volontari degli enti del terzo settore, tra cui le associazioni di lingua inglese presenti sul territorio e la realtà di Irpinia Escapes".