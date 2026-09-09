Gli internati liberi di Forino: una pagina poco conosciuta della storia irpina Ad Avellino la presentazione del volume di Paolo D'Amato

Una pagina poco conosciuta della storia irpina e italiana torna alla luce attraverso documenti, vicende individuali e memoria.

Venerdì 11 settembre, alle ore 18:30, presso la Mondadori Bookstore Avellino (centro), presentazione del volume di Paolo D’Amato: "Gli internati liberi di Forino".

Internamento civile e persecuzione razziale nell’Italia fascista (1940–1943). Il Terebinto edizioni.

Frutto di un’approfondita ricerca archivistica, il libro ricostruisce le vicende degli uomini e delle donne sottoposti a internamento civile a Forino durante gli anni del fascismo, restituendo nomi, storie e percorsi umani a ebrei stranieri, oppositori politici, profughi e “stranieri nemici”.

Un’indagine che parte da Forino e dall’Irpinia per inserirsi nella più ampia storia dell’internamento civile e della persecuzione razziale nell’Italia fascista.

Intervengono

Luigi Bruno, ProCastello Aps, Rosalia Spolverino, Circolo LaAV Forino, Gianni Marino, Ass. La casa di Giuseppe Casciaro. Modera Gianluca Amatucci. Sarà presente l’autore Paolo D’Amato. Mondadori Bookstore Avellino (centro)

Un incontro dedicato alla storia, alla memoria e alla ricerca, per conoscere una vicenda che dal territorio irpino ci conduce dentro una delle pagine più drammatiche del novecento.