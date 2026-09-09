La tradizione del giglio di Villanova del Battista in un murales: stupendo Un nuovo angolo di storia, arte e bellezza da ammirare e custodire. La soddisfazione del sindaco

"La nostra storia prende vita: nasce il primo murales di Villanova del Battista in Irpinia. Un'opera che racconta la nostra storia e le nostre radici".

E' il giovane sindaco Ernesto Iorizzo ad annunciarlo con gioia e soddisfazione.

Il murales rappresenta il centro storico, la chiesa e il giglio della Villanova degli inizi del ’900, prima del terremoto del 1930.

Un’opera per ricordare il passato, valorizzare il presente e lasciare alle future generazioni la memoria della nostra storia.

Un grazie speciale alla signora Angiolina Silano e alla sua famiglia per aver ceduto gratuitamente la parete. Grazie di cuore a Carlo Moschella, Angelo Maraia, Raffaele Silano, Roberto Silano, Angelo Silano, Giannino Chillo e Angelo Ciasullo per il prezioso aiuto nella ristrutturazione della parete.

Infine, un sentito grazie a una persona di Villanova che ha scelto di restare nell’anonimato, per il prezioso contributo come sponsor alla realizzazione dell’opera.

Progetto e direzione artistica: Luft Art&Design. Realizzazione: Alex Shot. Organizzazione: Willoke Urban Art Festival. PH Angelo Silano MC

Da oggi Villanova del Battista ha un nuovo angolo di storia, arte e bellezza da ammirare e custodire, affinché il nostro passato possa continuare a vivere anche nel futuro".

Basta poco per restituire una bella immagine ad un paese e Villanova del Battista è un grande esempio di tutto ciò in Campania grazie al dinamismo dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ernesto Iorizzo.