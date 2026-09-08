Avellino: infortuni muscolari per Favilli e Simic, le ultime I dettagli dall'infermeria comunicati dal club biancoverde

Sovraccarico funzionale a carico del bicipite femorale sinistro per Andrea Favilli, lesione di media entità a carico del muscolo soleo sinistro per Lorenco Simic: ecco quanto comunicato dall'Avellino per gli infortuni muscolari rimediati dall'attaccante e dal difensore dei lupi nel corso della sfida vinta dagli irpini a Modena. Si prefigura l'assenza dei due calciatori dall'elenco dei convocati biancoverdi per la sfida contro il Palermo, in programma domenica (ore 15) al "Partenio-Lombardi". Nel report di inizio settimana non c'è Luca Palmiero, che ha saltato Modena-Avellino per un’infiammazione al ginocchio destro.

Il comunicato

"In seguito agli infortuni occorsi durante la gara Modena - Avellino ai calciatori Andrea Favilli e Lorenco Simic lo staff medico del club ha approfondito le condizioni dei due atleti specificando quanto segue: Andrea Favilli - sovraccarico funzionale a carico del bicipite femorale sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Lorenco Simic - lesione di media entità a carico del muscolo soleo di sinistra. L’atleta ha già iniziato il protocollo riabilitativo".