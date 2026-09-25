Carcere Borbonico Avellino: apertura straordinaria serale e momenti musicali

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2026, sabato 26 e domenica 27 settembre la Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino ha organizzato, a partire dalle ore 18.00 e fino alle 22.00, un’apertura straordinaria serale del Carcere Borbonico di Avellino.
Le aperture serali del sito saranno rese ancora più speciali e suggestive grazie al prezioso e generoso contributo del Conservatorio di Musica “D. Cimarosa” di Avellino, che offrirà ai presenti la possibilità di vivere un’esperienza unica tra arte e musica.
Ecco il programma musicale delle due serate:
Sabato 26 settembre 2026
Ore 19:00
B. Bartók, Duetti scelti dai per due violini Sz. 98
(trascritti per violino e viola)
W. A. Mozart, Duetto per violino e viola KV 423
Allegro - Adagio - Rondò
Interpreti:
Alessandro Simone, violino
Francesco Venga, viola
Domenica 27 settembre 2026
Ore 19:00
FISARMONICA SOLA
ANDREA RISTAINO (FISARMONICA)
S. Voytenko – Revelation (5’)
V. Semënov – Kalina Krasnaja (6’)
V. Cernikov – Il fisarmonicista solitario (4’)
DUO FISARMONICA E VIOLINO
MARICA FEOLA (VIOLINO)
ANDREA RISTAINO (FISARMONICA)
A. Piazzolla – Adios Nonino (7’)
(Arrangiamento per violino e fisarmonica)
TRIO DUE VIOLINI E FISARMONICA
PIERPAOLO BOCCHINO (VIOLINO)
MARICA FEOLA (VIOLINO)
ANDREA RISTAINO (FISARMONICA)
D. Šostakovic – Cinque pezzi per due violini e pianoforte (13’)
(Arrangiamento per due violini e fisarmonica