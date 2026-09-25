Carcere Borbonico Avellino: apertura straordinaria serale e momenti musicali Giornate Europee del Patrimonio 2026

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2026, sabato 26 e domenica 27 settembre la Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino ha organizzato, a partire dalle ore 18.00 e fino alle 22.00, un’apertura straordinaria serale del Carcere Borbonico di Avellino.

Le aperture serali del sito saranno rese ancora più speciali e suggestive grazie al prezioso e generoso contributo del Conservatorio di Musica “D. Cimarosa” di Avellino, che offrirà ai presenti la possibilità di vivere un’esperienza unica tra arte e musica.

Ecco il programma musicale delle due serate:

Sabato 26 settembre 2026

Ore 19:00

B. Bartók, Duetti scelti dai per due violini Sz. 98

(trascritti per violino e viola)

W. A. Mozart, Duetto per violino e viola KV 423

Allegro - Adagio - Rondò

Interpreti:

Alessandro Simone, violino

Francesco Venga, viola

Domenica 27 settembre 2026

Ore 19:00

FISARMONICA SOLA

ANDREA RISTAINO (FISARMONICA)

S. Voytenko – Revelation (5’)

V. Semënov – Kalina Krasnaja (6’)

V. Cernikov – Il fisarmonicista solitario (4’)

DUO FISARMONICA E VIOLINO

MARICA FEOLA (VIOLINO)

ANDREA RISTAINO (FISARMONICA)

A. Piazzolla – Adios Nonino (7’)

(Arrangiamento per violino e fisarmonica)

TRIO DUE VIOLINI E FISARMONICA

PIERPAOLO BOCCHINO (VIOLINO)

MARICA FEOLA (VIOLINO)

ANDREA RISTAINO (FISARMONICA)

D. Šostakovic – Cinque pezzi per due violini e pianoforte (13’)

(Arrangiamento per due violini e fisarmonica