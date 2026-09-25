VIDEO | Formato, Polonara e Curcio: "Avellino Basket pronto all'esordio" "Stiamo lavorando molto sulla mentalità di un gruppo esperto e ricco di qualità"

Domenica (ore 18) l'Halley Campania Avellino Basket ospiterà l'Elachem Vigevano per la prima giornata del campionato di Serie A2. La gara è stata presentata dallo staff di coach Gennaro Di Carlo. "Vigevano è una squadra neopromossa che si affida a due americani di spessore come Brickner e Freeman, affiancati dal blocco che ha conquistato la promozione dalla Serie B. Da parte nostra le sensazioni sono estremamente positive: la squadra sta mostrando la giusta dose di "cazzimma" e siamo molto fiduciosi. Vogliamo proporre una pallacanestro ad alti ritmi, giocando molto in campo aperto e ad alti possessi: l'innesto di Owens va esattamente in questa direzione, anche se serviranno due o tre partite per permettergli di entrare al meglio nei meccanismi della squadra": ha affermato il vice allenatore, Salvatore Formato.

"Tutti i mezzi per un posto tra le prime 4"

"Per me si tratta della prima esperienza in questo ruolo: stare in panchina è totalmente diverso rispetto al giocare. La preparazione tattica delle gare prima non mi apparteneva, mentre oggi è diventata la mia routine quotidiana. Il campo da giocatore mi manca, ma si è aperto un nuovo capitolo della mia carriera. Stiamo lavorando molto sulla mentalità di un gruppo esperto e ricco di qualità: sono convinto che questo roster abbia tutti i mezzi per puntare a un posto tra le prime quattro della classifica": ha sottolineato il primo assistente, Achille Polonara. "Owens si è unito al gruppo soltanto da pochi giorni. La sua presenza è fondamentale per noi, perché si tratta di un profilo capace di cambiare l'impostazione di gioco della squadra. L'auspicio è di averlo al 100% della condizione il prima possibile": ha aggiunto il secondo assistente, Antonio Curcio.