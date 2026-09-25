Alta capacità Na-Ba: al via lo scavo della galleria Melito, benedetta la talpa Il comune di Grottaminarda ha presenziato alla cerimonia

Il comune di Grottaminarda ha presenziato, nella giornata di ieri, alla cerimonia di benedizione della galleria "Melito" prevista nel lotto Apice-Hirpinia dell'alta Capacità/Alta Velocità Napoli-Bari.

La benedizione, da parte del parroco di Melito Irpino don Michele Puopolo, anche alla Tbm, la talpa ribattezzata "Aurora" dai bambini della scuola primaria di Grottaminarda e Melito, che ha iniziato oggi l’attività di scavo.

Presenti per il comune di Grottaminarda il vicesindaco Antonio Vitale, per il comune di Melito Irpino il consigliere Guerino Vito Cecere e poi i rappresentanti della ditta appaltatrice, di Rfi, di Webuild e della direzione lavori, FSEngineering, che opera per la stazione appaltante, insieme a numerosi operai.

Oggi, dunque, l'avvio dei motori che azionano la testa fresante e, di conseguenza, l'inizio delle attività di scavo e montaggio anello, ovvero la realizzazione vera e propria della galleria Melito che sarà lunga 4,4 km circa e completerà le tre gallerie di linea programmate nel lotto Apice-Hirpinia.

L'amministrazione comunale di Grottaminarda guarda con attenzione e fiducia al prosieguo dei lavori per la realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari, dopo il completamento della galleria "Grottaminarda", l’avvio dello scavo della galleria "Melito" rappresenta un nuovo momento importante per un’opera che contribuirà, nel tempo, a rafforzare le opportunità di mobilità, sviluppo e crescita".