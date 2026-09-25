Alta capacità Na-Ba: al via lo scavo della galleria Melito, benedetta la talpa

Il comune di Grottaminarda ha presenziato, nella giornata di ieri, alla cerimonia di benedizione della galleria "Melito" prevista nel lotto Apice-Hirpinia dell'alta Capacità/Alta Velocità Napoli-Bari.
La benedizione, da parte del parroco di Melito Irpino don Michele Puopolo, anche alla Tbm, la talpa ribattezzata "Aurora" dai bambini della scuola primaria di Grottaminarda e Melito, che ha iniziato oggi l’attività di scavo.
Presenti per il comune di Grottaminarda il vicesindaco Antonio Vitale, per il comune di Melito Irpino il consigliere Guerino Vito Cecere e poi i rappresentanti della ditta appaltatrice, di Rfi, di Webuild e della direzione lavori, FSEngineering, che opera per la stazione appaltante, insieme a numerosi operai.
Oggi, dunque, l'avvio dei motori che azionano la testa fresante e, di conseguenza, l'inizio delle attività di scavo e montaggio anello, ovvero la realizzazione vera e propria della galleria Melito che sarà lunga 4,4 km circa e completerà le tre gallerie di linea programmate nel lotto Apice-Hirpinia.
L'amministrazione comunale di Grottaminarda guarda con attenzione e fiducia al prosieguo dei lavori per la realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari, dopo il completamento della galleria "Grottaminarda", l’avvio dello scavo della galleria "Melito" rappresenta un nuovo momento importante per un’opera che contribuirà, nel tempo, a rafforzare le opportunità di mobilità, sviluppo e crescita".