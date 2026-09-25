Meloni, Fico e la sfida elettorale del 2027: stasera confronto a Otto Channel tv In studio l'ex rettore Aurelio Tommasetti e il prof di economia Paolo Ricci

Da una parte Aurelio Tommasetti, segretario provinciale della Lega a Salerno, ex rettore dell'Ateneo salernitano, che da qualche mese ha ricevuto il prestigioso incarico di componente nel consiglio direttivo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, dall'altro Paolo Ricci, professore ordinario di Economia alla Federico II.

Saranno loro i protagonisti della puntata di "Punto di vista", curata dal direttore Pierluigi Melillo, in onda stasera alle 20.20 su Otto Channel, canale 16 in Campania.

Tra i temi al centro del confronto ci saranno il clima di campagna elettorale che si registra in questa fase, le misure del governo Meloni sul tetto degli stranieri a scuola e l'eliminazione del bollo auto per le vetture più piccole, la nuova regione Campania di Fico e il caso De Luca che agita il centro sinistra.