Ariano: Daniele Tiso, lascia il "Patto Civico" e aderisce al "Gruppo Misto" Si tratta di una decisione irrevocabile con effetto immediato

Il consigliere comunale Daniele Tiso, lascia il "Patto Civico" e aderisce al "Gruppo Misto". La comunicazione ufficiale è stata indirizzata stamane al presidente del consiglio comunale Antonio Della Croce, al segretario generale Maria Elena Grasso e al capogruppo consiliare Filomena Gambacorta.

Si tratta di una decisione irrevocabile con effetto immediato. "La decisione - spiega Tiso - è motivata dal venir meno della necessaria convergenza in merito alle linee programmatiche e alle scelte strategiche del gruppo. La diversità di vedute, emersa nel corso del tempo, non consente più il prosieguo di un percorso condiviso con la medesima efficacia per l'azione politica".

Tiso sin da ora intende svolgere il proprio mandato elettorale in piena autonomia, "continuando ad operare - conclude - nell'esclusivo interesse della cittadinanza e nel rispetto degli impegni assunti con gli elettori".

Incomprensioni si erano già registrate nelle ore precedenti, all'interno della maggioranza, tra il Patto Civico e il sindaco Mario Ferrante, sembrerebbe attenuate dopo una riunione tenutasi nella serata di ieri.