Scandone Avellino, Jackson: "Squadra dal giusto mix e pronta alla sfida" Lo statunitense: "La Serie B presenta insidie e sorprese in ogni turno"

"Le prime impressioni sono ottime. Squadra, staff e società mi hanno accolto nel migliore dei modi e integrato subito": così Darryl Jackson nell'impatto con il mondo Scandone Avellino verso la stagione di Serie B Nazionale 2026/2027. "Mi piace come ci stiamo allenando verso l'esordio, prosegue tutto in modo ottimo. - ha spiegato lo statunitense - Ho sposato questo progetto perché sono convinto della struttura di squadra. C'è chi ha vinto, c'è chi garantisce esperienza e chi porta gioventù. È un guusto mix e l'ambiente risulta ideale per portare la mia leadership. Non ho avuto dubbi ad accettare questa sfida".

"Non si potrà dare nulla per scontato"

"La B è migliorata tanto e c'è tanto equilibrio. - ha aggiunto Jackson - In ogni giornata ci sono sorprese e non puoi dare nulla per scontato. Bisogna restare concentrati in virtù di una stagione lunga e conta come si arriverà alle gare decisive di fine stagione. La Scandone? L'ho incrociata tanti anni fa da avversario, c'era il mio amico Leunen qui. Ho sempre compreso l'emozione e la passione che questa città ha per la pallacanestro".